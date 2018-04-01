CHP'li vekil: O ile İstiklal Madalyası verilsin

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Giresun Gönüllü Alay Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa’nın, ebediyete intikal edişinin 95’inci yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. “O milli bir kahramandır. O ve Giresunluların ataları bu ülkenin kurtuluş ve kuruluşunun en önemli unsurudur. Bu gerçeği herkes kabul etmelidir” diyen Bektaşoğlu, Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM’yi göreve çağırdı.



Bektaşoğlu açıklamasında, “Osman Ağa’nın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir milletvekili olarak, O’nun ilk muhafız alay komutanlığını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmaktan ve O’nun ili Giresun’u temsil etmekten büyük onur duyuyorum” ifadesini kullandı.

“GİRESUN’A İSTİKLAL MADALYASI VERİLMELİ”



Milletvekili Bektaşoğlu, Osman Ağa’nın gençliğinin, Balkan savaşlarından başlayarak vatanın kurtuluşu için verilen mücadele ve savaşlarla geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:” Giresunlularla birlikte, yaşadıkları topraklarda düşman işgali olmadığı halde, Atatürk’ün çağrısıyla birlikte diğer yöreleri kurtarmak ve vatan savunmasına katılmak üzere, Dünya’da bir eşi benzeri olmayan gönüllü alaylar kurarak savaş cephelerinde yerini almıştır. Osman Ağa bütün yaşamını Cumhuriyete, laik, demokratik cumhuriyetin varlığını korumaya ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve devrimlerine adamış, bütün emirlerini ve verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmiş, gösterdiği sayısız başarılarla da adını Türk tarihine yazdırmıştır. Onlara ve 42. ve 47. Gönüllü Alay askerlerine karşı vefa borcumuzu ödememiz için bir kere daha Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi talebimi tekrarlıyor, TBMM’yi bu kutsal görevi yerine getirmeye çağırıyorum”.





CHP Milletvekili Bektaşoğlu her fırsatta Atatürk, Osman Ağa ve cumhuriyetin diğer kurucularına ve değerlerine, kurumlarına saldıranlar yapıldığını belirterek ”şunu çok iyi bilmediler ki; Onların bedelini canla, kanla ödeyerek bizlere miras olarak bıraktıkları bu aziz vatanı, bayrağımızı ve cumhuriyetimizi, değer ve kazanımlarını ilelebet yaşatacağız, koruyacağız. Dahili ve harici hainlere asla teslim etmeyeceğiz” dedi.



Bektaşoğlu açıklamasında, “Giresun’un yiğit evladı, Cumhuriyet şehidi Osman Ağa’yı, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ı ve onlarla birlikte Afyonda, Sakarya’da Dumlupınar’da, Polatlı’da, Mangal Dağı’nda, Haymana’da, Anadolu’nun diğer cephelerinde savaşan Giresun Gönüllü Alay Kahramanlarını; aynı ruhla vatanımızı savunurken şehit olanları, onurla, rahmet ve minnetle, dualarımızla anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin, Ruhları şad olsun” ifadeleriyle görüşlerini açıkladı.