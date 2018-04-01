'İktidar emeklileri ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor'

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Disk Emekli - Sen Bornova ve Gaziemir Şubelerinin Olağan Kongrelerinde emeklilere seslendi, “Emeklilerimiz açlığa mahkum ediliyor. 12 milyon emekli yurttaşımız isterse bu ülkede iktidarı değiştirir” dedi.

“RAHATA CHP İKTİDARIYLA ULAŞACAKLAR”

AKP iktidarının emeklilerin sıkıntılarına kulaklarını tıkadığı belirterek sözlerine başlayan Sındır, “Emeklilerimizin, Disk Emekli - Sen çatısı altında verdikleri mücadele Türkiye siyasetine ilerici bir katkıdır. Seçim yoksa AKP’nin gündeminde de emekliler yok. Çünkü iktidar emeklileri 2. Sınıf vatandaş olarak görüyor. Buna en güzel cevabı 2019 seçimlerinde AKP’ye emekli yurttaşlarımız verecek. 12 milyon emekli yurttaşımız isterse bu ülkede iktidarı değiştirebilir. 15 yıldır emeklilerin sorunlarına kulaklarını tıkayan, emeklilerin taleplerini görmezden gelen, onların varlıklarını dahi yok sayan iktidara emekli yurttaşlarımız son verecek. Emeklilerimiz ikinci baharlarında rahata ve huzura CHP iktidarıyla ulaşacak” dedi.

“AKIL TUTULMASI!”

Milyonlarca emeklinin açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 663 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 416 lira. Sokağa çıkın, emekliye sorun; emeklilerimiz açlık sınırının altında aldıkları maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Sorsanız zam yaptık derler zamlar da yüksek enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Emekli hastaneye gitmeye korkuyor; çünkü giderse bütçesinde delik açılıyor. Elektrik, su, doğalgaz faturası derken hele bir de ev kiraysa elde avuçta bir şey kalmıyor. Asgari ücretle çalışıp 2017’de emekli olanlara 600 ila 700 lira arası maaş bağlandı. Bunun adı akıl tutulması. İnsanlar bu maaşlar nedeniyle emekli olmaktan korkuyor; velev ki olursa ek iş yapmadan geçimini sağlayamıyor. Emeklileri 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası diye 3 ayırdılar. Bu ayrımların arasında maaşlara bakın aralarında uçurum var, bir standart yok. 2000 sonrası emekli olanlar mağdur. Emeklileri ayırmaktan vazgeçin. Emeklinin alım gücünü arttırmadan ve ivedilikle intibak düzenlemesi yapılmadan emeklilerimiz rahata eremez” dedi.