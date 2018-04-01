'Çamur atarak kendi kirli geçmişinizi saklayamazsınız'

AKP Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Ayşe Sula Köseoğlu’nun açıklamalarına cevap veren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Neyin telaşı içerisinde olduğunuzu biliyorum ve anlıyorum. Siyasetin can alıcı noktası tam da burasıdır. İnsanın geçmişi ve geçmişte yaptıkları her zaman insanı takip eder. Eğer geçmişiniz temizse, eğer geçmişte başı dik olarak vatanınız ve milletiniz için mücadele ettiyseniz telaşa kapılmaz ve kirli geçmişinizi gizlemek için başkalarına çamur ve iftira atmaya yeltenmezsiniz.

Bu ülkede kimin geçmişinde FETÖ var, kim geçmişte yaptıklarıyla FETÖ’ye hizmet etmiştir bunu herkes biliyor. Geçmişinize dönüp bir bakarsanız, avukat olarak aldığınız vekaletlerle kime hizmet ettiğiniz orada görünüyor. O vekaletlerde Bank Asya yazdığını, o vekaletlerde FETÖ şirketlerinin isimlerinin yazdığını göreceksiniz. FETÖ’nün ‘sırtlarına vursak kursaklarından bizim ekmeğimiz dökülür’ dediği kişiler arasında siz var mısınız yok musunuz? önce çıkıp onu söyleyin.” dedi.



“Buradan Sayın Cora ve Köseoğlu’na çağrı yapıyor ve hodri meydan diyorum. Haydi gelin FETÖ’nün siyasi ayağında kimler varmış araştıralım. Ben bu konunun araştırılması için TBMM’ye bir araştırma önergesi vereyim. Cesaretiniz varsa gelin bu önergeye imza verin.” diyen Pekşen, “Siz aldığınız vekaletlerle FETÖ şirketleri için, bankaları için çalışırken biz, Silivri zindanlarında o FETÖ örgütünün kumpas kurduğu kahraman askerleri savunuyorduk. Siz YPG avukatlığı yaparken, YPG’nin başını kırmızı halılarla karşılarken biz Balyoz, Ergenekon davalarında bu ülkenin geleceği için bu kumpas davalarında FETÖ’ye karşı mücadele ediyorduk, TSK’nın avukatlığını yapıyorduk.” ifadelerini kullandı.

Vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan Trabzon şehrine ve Trabzon halkına geçmişi FETÖ vekaletleriyle dolu, FETÖ’nün bankalarını ve şirketlerinin avukatlığını yapmış milletvekillerinin yakışmadığını söyleyen Pekşen, “Buradan soruyorum, Sayın Cora Oslo’da PKK ile masaya oturanların listesinde sen var mısın? Diyarbakır’da PKK bayrakları altında megri megri şarkısı söyleyenlerin arasında sen var mısın? Terör örgütü YPG’nin başı Salih Müslim’i kırmızı halıyla karşılayan protokol sırasında sen var mısın? Siz bütün bunları yaparken biz Silivri’de bu ülkenin kahramanlarını savunuyorduk. Bütün bunlar olurken sen neredeydin Sayın Cora, söyle de herkes bilsin, sen kimin avukatlığını yapıyordun söyle de herkes kimin nerede ne iş yaptığını öğrensin. Gerçekle, geçmişinizle yüzleşecek kadar cesaretiniz varsa Trabzon Adliyesi’ne uğrayın orada geçmişinizi bulacaksınız.” dedi.