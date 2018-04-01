1 Nisan 2018 19:58

CHP MYK toplanıyor

CHP MYK toplanıyor
CHP MYK yarın saat 11:00'de Genel Merkez'de toplanacak.
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CHP MYK yarın (2 Nisan Pazartesi) saat 11:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

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