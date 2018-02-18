CHP'den Mustafa Tuna'ya uyarı: Sonun Gökçek gibi olur

GERÇEK GÜNDEM - CHP’li Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Tuna’yı uyardı: "Şova yönelik açıklamaları bırak, Ankaralıların parasına sahip çık; yoksa sonun İ.Melih Gökçek gibi kullanılıp bir köşeye atılmak, rezil olup gitmektir"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AKP’nin Ankara 6. İl Kongresi’nde, Büyükşehir Belediye otobüsleriyle AKP’lilerin taşınmasına CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’den tepki geldi.

Emir, “Referandum ve seçim süreçlerinde kamu kaynaklarını AKP için seferber edenler, il ve ilçe kongreleri ile piknik organizasyonlarında da kamu kaynaklarını sömürmeye başladı. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı, şova yönelik açıklamaları bırak Ankaralıların parasına sahip çıkması konusunda uyarıyorum. Yoksa sonu İ.Melih Gökçek gibi kullanılıp bir köşeye atılır, rezil olup gitmektir” dedi.

AKP’nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Ankara İl Kongresi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılıyor. Kongreye taşımacılık işini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından üstlenildi. Ankara’nın çeşitli mahallerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ait otobüslerle ‘servisçilik’ yapılırken, binlerce kişi bu yolla kongrenin yapıldığı salona taşındı.

CHP’li Emir’den tepki!

Belediye otobüsleriyle bir partinin il kongresine taşıma yapılmasına, CHP Ankara Milletvekili Emir tepki gösterdi. Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı mitinge İ.Melih Gökçek emriyle belediye otobüsleri kullanılarak taşımacılık yapıldığını anımsatan ve kendisinin konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyarak, kamu kaynaklarının kullanılması nedeniyle İ.Melih Gökçek hakkında işlem yapılmasını talep ettiğini ifade eden CHP’li Emir, şunları söyledi:

“AKP’nin bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği Ankara 6. Olağan İl Kongresi kapsamında bildik uygulama ve görüntülerle karşılaştık. Yine şehrin çeşitli yerlerinden kaldırdıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle kongreye insan taşımaya, bindirme kıtalarla kongre yapmaya devam ediyorlar. Yüzlerce araç, getirdikleri vatandaşları bıraktıktan sonra şu anda Arena Spor Salonu’nun yakınındaki Atatürk Kültür Merkezi’nde ve çevresinde bekletiliyor. Ankara caddelerinde vatandaşları evlerine ve gidecekleri yerlere taşıması gereken Belediye otobüsleri, AKP’liler için ‘evden kongreye servis aracı’na çevrilmiş durumda.

Özellikle referandum sürecinde, daha ‘AKP Genel Başkanı’ sıfatını üstlenmemiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım’ın ve bakanların, miting ve her türlü çalışmaları için tüm kamu kaynaklarını seferber edenler, şimdi il, ilçe kongreleri, piknik organizasyonlarında da kamu kaynaklarını sömürmeye başladı.

Yollarını ayırdıkları İ.Melih Gökçek’in tarzı diyorduk ancak hiçbir şey değişmemiş, huylu huyundan vazgeçmezmiş. Gökçek gitti, Mustafa Tuna geldi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarının AKP’nin hizmetine sunulmasında tek bir geri adım atılmadı. Demek ki Mustafa Tuna’ın, Ankapark’ın yüksek maliyetine ve Ankaralıların parasının boşa harcanmasına itiraz etmesi yalanmış. Sayın Tuna’yı, şova yönelik açıklamalardansa, partizanlık yapmayıp, Ankaralıların parasını bu tür parti faaliyetlerinde harcamaması konusunda uyarıyorum. Bunun sonunu tahmin etmeye gerek yok; gün gelir İ.Melih Gökçek gibi kullanıldıktan sonra bir köşeye atılmak, rezil olup gitmektir.” ​