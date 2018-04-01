Erdoğan karakol ziyaretinde askeri kamuflaj giydi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay sınırında Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaret sonrası askeri kamuflaj giyerek açıklama yaptı.



Erdoğan, "Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Bugün artık Ahmet-Mehmet hep birlikte bu işi yönetiyoruz. Bugün Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür. Bugün itibari ile Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 852'ye ulaştı. Bundan sonra geçen hergün bir öncekindne daha güçlü olacağız. Askerimiz sahada ne kadar iyi olursa, sanatçımız kendi alanında ne kadar iyi olursa bizim neticeye ulaşmamız o kadar kolay olur" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askersek en iyi askerlik yapacağız, sanatçıysak sanatın en iyisini yapacağız. Başka türlü milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayız. Sizler buradaki dik duruşunuzla gerçek sanatçılar, gerçek sporcular olduğuınuzu gösterdiniz. Askerlerimize desteklerini dösterdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün Hatay bambaşka. Hatay, mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.