Erdoğan'ın konuşmasına alınmayan AKP'linin FETÖ isyanı

Odatv - Bugün, AKP’nin Adana 6. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongredeki konuşmasında “Salona girmeden önce dışarıdaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımı görünce onları selamlamadan giremezdik. Salonun en az 4-5 misli, fazlası var azı yok, dışarıda kardeşlerimiz vardı” dedi.

AKP’nin Adana 6. Olağan İl Kongresi’nde ekranlara yansımayanları ise Odatv araştırdı.

AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni, bugünkü kongreden günler önce bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını şu sözlerle açıklamıştı: "Benim, önümüzdeki dönem için şahsımda devam eden AK Parti Adana İl Başkanlığı görevimin devamı noktasında karar verdiler. Bu çerçevede çalışmamızı tamamladık, yönetimlerimizle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Genel merkezimiz ve içinde bulunduğum bir çalışma ekibiyle, yönetim kurulu üyesi olmayı arzu eden arkadaşlarımızın başvuruları değerlendirildi. Ona ilişkin gerekli çalışmalar yapıldı. 50 asil ve 25 yedek yönetim kurulu üyemiz belli olacak. Kongremize Cumhurbaşkanımız katılacak ve 1 Nisan'da kongre sürecini tamamlayacağız."

Ancak, Adana AKP İl başkanlığına adaylığını koyan bir isim de Aydın Binboğa’ydı.

AKP Adana İl Başkanı adayı Aydın Binboğa, kongre öncesinde açıklamada bulunarak “Kripto FETÖ’cülerin” yönetimi ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

AKP’li Binboğa, sosyal medya üzerinden yaptığı dünkü açıklamasında “Aydın Binboğa ya Başkanlık yarışından çekil diyecek Tek kişi Cumhurbaşkanıdır.. Ve yarın ki Kongreye gireceğiz inşaallah. Asla ve Katiyen Çekilme vazgeçme vs olmadı..olmayacak..” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o mesaj:



Fikret Yeni yönetimi tarafından baskı gördüğünü ve adaylığının engellendiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiğini belirten Aydın Binboğa, şu mesajları paylaştı:

“Ümraniye de Cumhurbaşkanımız ile görüşülüyor İstanbul’da ekibimiz. Cumhurbaşkanımız ile sağ olsun kardeşlerimiz Adana’ yı görüştüler. Sonu hayırlı olur inşaAllah.”

İşte o mesajlar:







Aydın Binboğa, dünkü mesajlarını şu ifadelerle sonlandırmıştı:

“Yarın sonuç ne olursa olsun biz şimdiden kazanan tarafız hamdolsun. Çünkü ne söz verdiysek neye gücümüz yetti ise yaptık. Yapmaya çalıştık. Zerre kimseye İftira Yalan Hakaret Tehdit Şantaj Boş vaatte bulunmadık. Koltuk derdimiz hiççç olmadı Olur ya da olmaz. Olanda hayr vardır inş.”

İşte o mesaj:



Sosyal medyadan açıklamalarını sürdüren Aydın Binboğa, bugünkü kongreye ise alınmadıklarının altını çizdi.

İşte Aydın Binboğa'nın kongre salonu önünden Erdoğan konuşurken yaptığı o açıklama:

Aydın Binboğa, ayrıca Twitter hesabından ise şunları yazdı:

“Şu an Talimat gereği Kongre salonuna alınmıyoruz. Reise rağmen Fetöcüler galip geldi Maalesef. Şu an KRİPTO FETÖCÜLER ve Destekçileri; Adaylığımızı polis Zoruyla engelliyor. Anayasal hakkımı Kullanamıyorum. Akpartili biri olarak Akparti de aday olamıyorum. FETÖ bu ülkede siyaseti yönetiyor hala.”





FETÖ SANIĞI İŞADAMININ İÇECEKLERİ KONGRE SALONUNDA!

Adana kongresinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise FETÖ tutuklusu işadamının şirketine ait içeceklerdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan operasyonların Adana ayağında, son yıllarda meyve suyu sektöründeki atağıyla dikkat çeken Oğuz Gıda'nın sahibi, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkan Vekili Osman Nuri Oğuz tutuklanmıştı. Oğuz’un sahibi olduğu şirketten gelen içeceklerin salonda bulunması sosyal medyada tepki çekti.

İşte o mesaj:

“FETÖ’CÜ İL BAŞKANI İSTEMİYORUZ”

AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile ilgili FETÖ’cü iddiaları AKP Yüreğir İlçe kongresinde de gündeme gelmişti. AKP’liler “FETÖ’cü İl Başkanı istemiyoruz” sloganları atarak Fikret Yeni’yi işaret etmişti.

Daha sonra CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş belgelerle TBMM’de bir basın açıklaması yaparak, “Fikret Yeni isimli şahıs 2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar Bankasya’nın avukatlığını yapmış. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ve Bankasya’nın Mayıs 2015te TMSF’ye devri gerçekleştiğinde bile bu kişi bankanın resmi avukatı. Mahkemelerin karar tarihleri dikkate alındığında; Fikret Yeni’nin Ağustos 2015 yılında bile kendi hukuk bürolarındaki avukatlar aracılığı ile Bankasya adına davalar açarak veya davalı vekili olarak davalara katıldığı açıktır” diye konuşmuştu.