CHP'den Binali Yıldırım'a YHT sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara-Sivas arasındaki yolculuğu iki saate düşürecek projeyi hangi firmaların yaptığını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hattı 393 km uzunluğunda olup, dahil edilecek yeni hat ile toplam 405 km'ye yükseleceği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan projenin ekonomik büyüklüğünün ise 9 milyar TL olacağı yine basına yansıyan haberler arasındadır” diyerek şu soruları sordu:

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından 9 milyar TL olarak açıklanan proje ekonomik büyüklüğü, hangi hesap yöntemleri ile belirlenmiştir?

9 milyar TL olarak açıklanan proje ekonomik büyüklüğü, projenin ilk planlandığı tarihten itibaren aynı mı kalmıştır?

9 milyar TL olarak açıklanan proje ekonomik büyüklüğünde, açıklanmayan gerekçelerle maliyet artışı olduğu iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise hangi gerekçelerle ve toplam ne kadarlık maliyet artışı olmuştur?

Ankara-Sivas arasındaki yolculuğu iki saate düşürecek bu önemli projeyi hangi firmalar yapmaktadır?

Bahse konu firmaların ortakları ve yöneticileri kimlerdir? Bu firmalar, son 10 yılda hangi ihaleleri, hangi tarihlerde ne kadarlık teklifler ile almışlardır?”