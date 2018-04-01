Erdoğan'ın hedefi bu sefer o başbakan

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Adana il kongresi öncesinde AKP'lilere seslendi.



Erdoğan yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Kendine çekidüzen ver" sözleriyle yüklendi.

Netanyahu’dan Erdoğan’a 1 Nisan yanıtı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın açıklamaları:

16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah mart, kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

FRANSA'YA TERÖR ÖRGÜTÜ YPG TEPKİSİ

Türkiye'ye sataşmasınlar, önce teröristleri Elysees Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık.

"EY NETANYAHU SEN ÇOK ZAYIFSIN, GARİPSİN"

Dün İsrail'in Başbakanı, muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez.

"PENSİLVANYA DA GELECEK"

Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT. Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin.