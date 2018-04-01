Kredi borcu olan mezunlar dikkat! TBMM’ye sunuldu

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının silinmesi ve bundan sonra da karşılıksız kredi verilmesi için kanun teklifi hazırlayıp TBMM’ye sundu.

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, yüz binlerce mezunun iş bulamadan bu kredileri geri ödemek zorunda kaldığını ve borç batağına düştüğünü belirterek, “Krediler karşılıksız olmalıdır” dedi. Sosyal medyada da, “Kredi borçları silinsin'' kampanyası başlatıldı.

Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Gökdağ, “Türkiye'deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu.

İMZAYA AÇILDI



Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter'da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter'da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.