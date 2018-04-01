Akşener'den salonu ayağa kaldıran konuşma

Kurultayın yapılacağı spor salonunda ve çevresinde dev ekranlar da kuruldu. Akşener, salona özel bir koreografi ve müzik eşliğinde girdi.

İYİ Parti kongreye o iki partiyi davet etmedi

Akşener kürsüye geldi ve konuşmaya başladı. Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

Her gittiğim yerde bana yüreğini açan bu tülbentleri hediye edenlere önce bir selam olsun.

Aranızda olmaktan duyduğumu onuru seksen milyon ile paylaşmak istiyorum. Bütün il ve ilçe başkanlarım lütfen ayağa kalkın sizlere teşekkür ediyor ve alkışlıyorum.

Artık çözümsüzlük ve umutsuzluk yok. Artık bu ülkede iyileri ve iyilikleri konuşmamızın zamanı geldi. Bizler bağıranlara boyun eğenlerden değiliz. 28 Şubat'ta da değildik. FETÖ'nün 2010 referadumuna da boyun eğmedik. Sizi eleştiren herkese hain ve düşman muamelesi yapamazsınız. Yaptırmayız.

İYİ Parti ilkelerle yola çıktı. Hiç kimse milletten büyük değildir. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir.

Yargıçları, akademisyenleri baskıyla sindireceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar. Bu aziz millet bitti dediğinde biter her şey. Bu aziz millet haydi dediğinde başlar mücadele. Önünde kaya olsa, dağ olsa duramaz.

Hepimizin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Gencimiz, yaşlımız, memurumuz, işçimiz, emeklimiz krizden krize uyanmaktan bıktık. Millet sizin her aldanışınızdan bıktı usandı. Durmadan ama durmadan yalan söylemenizden usandı. İYİ Parti ülkeyi yönetmeye hazırdır.

Ciddi bir ekip kurduk. Daha yola ilk çıktığımızda baktı ki siyaset simsarlarını korku salmıştı. Engelleri aşa geldik. Aynı sofrada oturanlar kendileriydi ama bize FETÖ'cü dediler. Hadi oradan dedik. Kendi yolumuzu kendimiz açtık. Elektrikleri kestiler megafonla konuştuk. Caddeleri kestiler, sokaklarda yürüdük.

Ankara'da bu salonları dışarıda alanları doldurduk. Ancak unutmayın ki kalabalıklarımızn gösterdiği gücü ve kararlılığı gören güç haydukları üzerimize daha çok gelecek. Sayın Erdoğan'ın engin ittifak tecrübesi gündeme geldi. BOB'u kurdu, Dolmabahçe'de çözüm ittikfakı diye Cumhur ittifakı kurdular.

Seni Saadet Parti ile ittifak yapmaya zorlayan ne? Açıkla da millet öğrensin. İYİ Parti'nin yükselişinden korkuyorlar.Dün FETÖ'ye dediğin gibi bugün ittifak yaptıklarına da ne istiyorsanız verelim dediniz mi?

Niçin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların, bu memlekete emek verenlerin yakasını bırak mıyorsunuz? Hangi cürretle İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkıyorsunuz?

Akşener'in İstiklal Marşı konususundaki sözleri üzerine salonda yuhalama sesleri yükseldi. Bunun üzerine Akşener katılımcıları uyararak müdaha etti.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün kendi ikbal ve makamlarını korumak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ölçüleri makam ve mevkilerini korumak olunca her şey kutsal, her şey milli. Makam ve mevkilerine dokunan herkes düşman onlar için. Yüze gülümseyip arkadan malı götüren tosunlarınız var sizin. 28 Şubat'ta yağlı kazıkla tehdit edilirken dik duran karakterimiz var bizim. 15 Temmuz’da uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin.

Çıkar ittifakının kurdukları tezgahları görüyoruz. Bize her gün bir partiyle ittifak kurduruyorlar. Yapmadıklarımızı yaptı, söylemediklerimizi söyledi diyorlar. Dürüst olun. Kim kiminle ittifak yaparsa yapsın, biz milletimizle ittifak yapıyoruz.

Allah, bu zalimlerin, kötülerin, yalancıların iktidarını bize yıkmayı nasip edecek inşallah. Bu güzel görüntüler ülkemizin televizyonlarında yayınlamalıydı. Şu an penguen mi yayınlıyorlar? 12 Eylül'den bile gerideyiz. Biz bu yola iktidarın emir eri medyasına güvenerek çıkmadık.

Dolar tarihin en yüksek noktasında. İşsizlik almış başını gitmiş ama Erdoğan, "Ekonomi uçuyor" diyor. Bakan Şimşek uyarıyor. Bunlar tamamen dağıldı. Nereden tutsanız elinizde kalıyor.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle yap boz oyunları oynanmasına izin vermez. Biz, parası olan ailenin çocuğuyla, parası olmayan ailenin çocuğu farklı eğitimler almasın diye geliyoruz. Çocuklarımız sınavdan sınava koşturulan yarış atı muamelesi görmemelidir. Üniversiteler iktidara yalakalık üreten değil, bilim üreten kurumlara dönüşmelidir. O zaman nobel alan bizden olur.

Şanlı ordumuzun mücadelesini tutup partinizin metal yorgunluğuna çare yaptınız! Şehitlerimizin ruhunu rencide ettiniz, Yazıklar olsun! Size söylüyorum Sayın Erdoğan, Yine aldatılıyorsunuz. İşte Amerika “Biz artık Suriye’nin ağır yükünü taşıyamayız, başkaları taşısın” deyip çıktı. Sizi Suudilerin, İsrail’in mayın temizleyicisi olarak kullanıyorlar. Ortadoğu’yu, Arabistan ve İsrail politikalarının çiftliği yapacaklar. Kaos imparatorları o kadar usta ki, onlar yazıyor, siz oynuyorsunuz! Suriye’de mültecileri de içine alan bir seçim yapılmalıdır. Suriye seçimlerinde ortaya çıkan irade kim olursa olsun Bizim muhatabımız o olmalıdır. Güçlü komşular, daha güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye bölgenin gücü olacaksa, önce o bölge güçlü olmalıdır. 21. Yüzyılda, Enerji politikalarının içeriği de, coğrafyası da değişiyor, değişecek. Petrol dönemi bittiyor,siz ise halâ Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak derdindesiniz.

Biz kazanacağız. Çünkü iyiler kazanır. Yeter ki sen kendine güven, Türkiye'ye güven. Allah utandırmasın.