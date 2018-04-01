İYİ Parti kongreye o iki partiyi davet etmedi

İYİ Parti, bugün düzenlediği olağanüstü kongreye iki partiyi davet etmedi.

Meral Akşener liderliğinde İyi Parti, kurultay için AKP-CHP-SP ve DP'ye davet gönderdi. Parti tarafından MHP ve HDP'ye davet gönderilmedi.

Aralık 2017'de 1. Olağan Kurultayı'nı yapan İYİ Parti, bugünkü kurultayda yeni parti yönetimini de belirleyecek. Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçime tek aday olarak girecek. Partinin Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin de yeniden seçileceği kurultay, için 81 ilden katılımcılar da otobüslerle Ankara'ya geldi.