'Gökçek gitti, oylar arttı'

AKP yanlısı Sabah gazetesinden Aykut Gören’e konuşan Nedim Yamalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ulaşım alanında yaptığı dokunuşların kentte pozitif hava estirdiğini savundu.

Nedim Yamalı, “Melih Bey çok büyük hizmetleri olan ve sadece Ankara’da değil, Türkiye’de de birçok belediye başkanına model bir belediye başkanı… Onun değişiminden sonra Mustafa Tuna da sıcak dokunuşlar yapan ve şehirde olumlu hava estiren bir belediye başkanımız oldu. Ankara’da desteğin 2014 yerel seçimlerinin çok üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Herkes 2019 çok zor geçecek diye düşünüyor. Biz 2019’un iyi geçeceğine inanıyoruz” dedi.