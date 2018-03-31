Milli Eğitim değil, gezinti bakanlığı!

GERÇEK GÜNDEM - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2005 -2017 yılları arasında Bakan ve Bakanlık heyeti olarak 70 kez yurtdışına çıkıldığını açıkladı.

Bakan Yılmaz, aynı dönemde 1037’si yönetici olmak üzere 3 bin 624 bakanlık personelinin ise yurtdışına geçici görevle gönderildiğini bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2002-2017 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Sayın Bakan ve Bakanlık heyetleri görev gereği kaç yurtdışı gezisi gerçekleştirmiş, bu geziler için Sayın Bakan'a ve beraberindeki heyette yer alan görevli personele ne kadar harcırah ödenmiştir? Söz konusu yurtdışı gezileri hangi ülkelere ve ne amaçla düzenlenmiştir?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Söz konusu yurtdışı gezilere Bakanlık personeli olmayan kaç kişi iştirak etmiştir? Bakanlık personeli olmayan ancak masrafları Bakanlık tarafından karşılanan kişiler için yapılan harcama miktarı ne kadardır? Anılan yıllar itibariyle gerçekleştirilen resmi yurtdışı gezilerine katılan heyetlerde yer alan TBMM üyeleri sayısı kaçtır, mensup oldukları siyasi partiler hangisidir? Söz konusu üyeler için yapılan masraflar ve üyelere ödenen harcırah ne kadardır?

Anılan yıllar itibariyle Sayın Bakan'a yurt dışı seyahatlerinde refakat edenler hariç Bakanlığınız müsteşarları, müsteşar yardımcıları, müşavirler ve daire başkanları görevleri gereği kaç yurtdışı gezisi gerçekleştirmişlerdir? Bu geziler için anılan personele ne kadar harcırah ödenmiştir? Söz konusu yurtdışı gezileri hangi ülkelere ve ne amaçla düzenlenmiştir?

2002-2017 yılları arasında ve yıllar itibariyle yukarıda anılan kadrolar hariç olmak üzere Bakanlığınıza bağlı kaç personel, hangi görevlere istinaden yurtdışına geçici görevle gönderilmiştir? Görevlendirilen personele ödenen harcırah miktarı ne kadardır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Bakanlığımızca yurt dışında gerçekleşen eğitim ile ilgili çalıştay, panel, fuar, kongre, konferans, sempozyum, forum, seminer, açık öğretim sınavları, ülkeler arasında imzalanacak anlaşma ve protokoller için müzakere toplantıları, eğitim sistemimizin diğer ülkelere tanıtılması ve diğer ülkelerde ki eğitim sisteminin incelenmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla yurt dışında geçici görevler gerçekleştirilmiştir” dedi.

2005-2017 yılları arasında Bakan ve Bakanlık heyetlerinin yapmışolduğu yurtdışı görev sayısının 70 olduğunu kaydeden İsmet Yılmaz, aynı dönemde Bakanlık personeli olmayan ve bakanlıklarının düzenlediği yurtdışı göreve katılan kişi sayısının ise 15 olduğunu belirtti.

2005-2017 yılları arasında Bakana refakat edenler hariç yurtdışı geçici göreve giden yönetici düzeydeki personel sayısının 1.037 olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz, “Bakanlık yöneticileri dışında yurtdışında geçici süre ile görevlendirilen Bakanlık personel sayısı 2.587'dir” diye konuştu.

Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgi kapsamında, yurtdışı göreve giden bakanlık yöneticisi ve personelin toplam sayısı ise 3 bin 624 olarak belirlendi.

GÜRER: “YURTIDIŞINA ÇIKAN PERSONEL SAYISI DİKKAT ÇEKİCİ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitimde yurtdışı geçi görevle görevlendirilen yönetici personel sayısının dikkat çekici boyutta olduğunu belirtti. 12 yılda 3 bin 624 personelin yurtdışına çıkmış olmasının düşündürücü olduğunu söyledi..