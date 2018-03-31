Ahmet Akın: Nereden sorun varsa AKP oradan kaçıyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle oluşturulan heyetle Mardin’e giderek elektrik kesintisini yerinde inceledi.

CHP'den Mardin'de hükümete çağrı

CHP heyetinde, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Mustafa Balbay ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyordu. Çiftçiler ve muhtarlarla bir araya gelen CHP’li Milletvekilleri, Enerji Bakanı’nın bu sorunu çözmesi gerektiğini belirttiler.

Toplantıda konuşma yapan Akın, şunları söyledi;



“Enerji Bakanı buraya gelip bu sorunu çözmek zorundadır. AKP nerede bir sorun varsa oradan kaçıyor. Bunun en güzel örneği de bu işte burası, burada büyük bir sorun var. Borcu olanın da olmayanın da elektriği kesilmiş. Borcu olmayanın ne günahı var? Adamın elektriği kesik borcunu nasıl ödeyecek, suyu kesildikten sonra üretim nasıl olacak?”



Sözlerine devam eden Akın, “Elektrik kesintileri için Tarım Bakanı’nı buraya göndermişler ‘bir hafta içerisinde bu sorunu çözeceğiz’ demiş ve ‘aslında bu Enerji Bakanlığının işi’ demiş yani topu bir oraya bir buraya atıyorlar . Kardeşim sorun Enerji Bakanı’nın işi ve Enerji Bakanı sorumluluğu gereği derhal buraya gelmeli ve bu sorunu acilen çözmelidir. Buraya oy istemeye nasıl dizilip geliyorlarsa hepsi buraya gelecek ve bu sorunu çözecek başka yolu yok. Bir hafta, 10 gün sürelerle bu iş olmaz. Onun için Enerji Bakanı buraya gelecek, sorunu sizin ağzınızdan duyacak ve bu sorunu çözecek. Elektrik bir haktır bu hakkı da vermek, teslim etmek hükümetin görevidir” dedi.