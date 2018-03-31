Erdoğan, Afrin'deki tünellerle ilgili o firmayı işaret etti

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bütün bu Afrin'deki tüneller Fransız firması 'Lafarge'ın mikserleriyle yapılmış. Biz bunları biliyoruz.



Fransa dönsün kendi geçmişine baksın.



AYRINTILAR GELİYOR...

Erdoğan şimdi de Kosova Başbakanı'nı tehdit etti