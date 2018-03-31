31 Mart 2018 18:49

Erdoğan, Afrin'deki tünellerle ilgili o firmayı işaret etti

Erdoğan, Afrin'deki tünellerle ilgili o firmayı işaret etti
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ümraniye İlçe Kongresi'nde konuşuyor.
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bütün bu Afrin'deki tüneller Fransız firması 'Lafarge'ın mikserleriyle yapılmış. Biz bunları biliyoruz.

Fransa dönsün kendi geçmişine baksın.

AYRINTILAR GELİYOR...

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