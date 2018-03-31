Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bütün bu Afrin'deki tüneller Fransız firması 'Lafarge'ın mikserleriyle yapılmış. Biz bunları biliyoruz.
Fransa dönsün kendi geçmişine baksın.
AYRINTILAR GELİYOR...
31 Mart 2018 18:49
Erdoğan, Afrin'deki tünellerle ilgili o firmayı işaret etti
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ümraniye İlçe Kongresi'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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