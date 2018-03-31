Kaftancıoğlu: Benim için asıl şaşırtıcı olan...

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, Çanakkale Savaşı’nı anlatan gösteride önce anne – oğul arasındaki vedalaşma sahnesini “Sarılma var” diye kısalttırmasına, ardından da gösteride yer alan kadın oyuncuları sahnenin görünmeyen yerine yerleştirtmesine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şu sözlerle tepki gösterdi:

"İsmail Kahraman'ın kadınları sahneden indirmesi benim için hiç şaşırtıcı değil, zaten bunu hep yapıyorlar. Benim için asıl şaşırtıcı olan kadınlar sahneden indirilirken sahneden inmeyen erkeklerdir. Çünkü eminim ki erkeklere böyle bir baskı uygulanmış olsaydı önce kadınlar tepki gösterir ve o sahneye çıkmazlardı. Kadınlar her zaman yaşam sahnesindeler, asla indirilemeyecekler."