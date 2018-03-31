CHP’li Tekin görevinden el çektirilen polisi sordu

Ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M.Ç’nin aracını durdurduğu gerekçesiyle görevden el çektirilen polis memuru N.Ç’nin görevine geri döndürülmesi için Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulundu.

Milli Eğitim Müdürüne ceza yazdığı için açığa alınınca...

Türkiye'nin kirlenmiş siyasetten kurtulması gerektiğini söyleyen Tekin, hükümetin ülkeyi adaletsizliğe dayalı bir düzenle yönettiğini savundu. Adaletsizliğe dayalı bu düzenin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Tekin, “Çalışanların hakkını savunması gereken sendikalar bakanlardan daha cesur bir biçimde hükümeti savunuyor. Bu adaletsizliğe dayalı düzeni değiştirmek zorundayız. Yarın kusura bakmayın devlet için bir yere girdik, size para yok diyebilirler. Ama müteahhitlere para var, vergi affı var. Oradan geldik, buradan geldik deyip fakir fukara edebiyatı yapsalar da bunlar fukara düşmanı. Bunlar ülkeyi soyanların dostu” şeklinde konuştu.