Erdoğan şimdi de Kosova Başbakanı'nı tehdit etti

Erdoğan, MİT'le beraber operasyon yapan Kosovalı yetkileri görevden alanı Kosova Başbakanı'na yüklendi: "Sen nasıl bir Başbakansın? Bunun hesabını vereceksin."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te partisinin kongresinde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Kosova'da MİT depremi! O isimleri koltuktan etti

KOSOVA



"Yıllarca bu ülkeyi sahte korkularla içi boş tehditlerle devşirilmiş kadrolarla oyaladılar. Vaktini ve enerjisini heba ettiler. İşte bak Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler.

Getirdiler. Ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosava'nın başbakanı tuttu istihbaratın başındaki kişi ile içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın başbakanı! Kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.

Sen ki o Kosova'nın dünyada ikinci sırada - ABD bir - 2. sırada biz tanıdık o Kosova'yı. Bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin.

Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılamaz. Uzaktan kumanda ile siyaset yapanlar aynen uzaktan kumandayla o siyasetle de miadını doldururlar

NE OLMUŞTU ?

Kosova'da, Kosova polisi tarafından yakalanarak MİT görevlilerine teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, hükümet kabinesinde İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi´yi görevden almıştı.