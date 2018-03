Yıldırım: Türkiye, dünyanın en fazla büyüyen ülkesi

Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, sağlık alanında yapılan yenilikleri anlattı. "Bebeklerimiz için, çocuklarımız için dünyada ilk kez karekod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik" diyen Başbakan Yıldırım, tetanoz, difteri gibi aşıların 2019'dan itibaren Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Bizim için Suriye’de halka zulmeden bütün örgütler aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın, Türkiye’nin teröristlerle hiçbir işi olmaz” dedi.

AK Parti Ödemiş ve Tire ilçelerinin kongrelerine katılmak üzere İzmir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk durağı, 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesinin açılış töreni oldu. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yüklenen Başbakan Yıldırım, “Bizim milliyetçiliğimiz, 81 milyon vatandaşımızı kuşatan bir milliyetçiliktir. Bizim vatanseverliğimiz 780 bin kilometrekare vatan toprağının her yerindedir. Bütün Anadolu, Rumeli ve Trakya içindir. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa, teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna’da akan kanları seyredenler bugün Orta Doğu’da aynı şekilde Suriye’de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleri ile Türkiye’nin arasını bulacakmış. Sana bu görevi, bu yetkiyi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz; onların kökünü kazır. Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye karar verdik. Bu Fransa bir de NATO üyesi. Eğer Türkiye’yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir’e yaşattığınız acıları Suriye’nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Bu nasıl iş? Bizim için Suriye’de halka zulmeden bütün örgütler aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın, Türkiye’nin teröristlerle hiçbir işi olmaz” diye konuştu.

“TETANOZ VE DİFTERİ AŞISINI 2019’DA TÜRKİYE’DE ÜRETECEĞİZ”

Konuşmasında sağlık alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan da bahseden Başbakan Yıldırım, önceliklerinin hep insan olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır. Devletin görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. İnsanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında çok önemli değişiklik ve dönüşüm yaşadık. 16 yıl önce 18 bin olan yatak sayısını 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137’ye, 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921’e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa’nın tamamından fazla 6. seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Bebeklerimiz için, çocuklarımız için dünyada ilk kez karekod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz sağlık iletişim merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. Artık Ödemiş’te çekilen bir tıbbi görüntü ülkenin her yanında görüntülenebiliyor. Tetanoz ve difteri aşısını 2019’da Türkiye’de üreteceğiz. Tüketilen her kutu ilacın yüzde 80’ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi görüntüleme cihazı üretimi ile, ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. İlaç sanayimiz ve diğer teknoloji ürünleriyle global güç haline geleceğimize inanıyorum. Her ne yapıyorsak sizlerin rızası ve duası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam ve sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.”

“BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ”

Ortaya koydukları her eserin daha çok çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya sevk ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Vatandaşa sunduğumuz her hizmet, bizim heyecanımızı daha da artırıyor. Sizler mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Biz bu millete aşığız. 16 sene önce yola ‘insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir’ diye çıktık. O gün bugün bu düsturla yol aldık, hizmet ettik, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Sizler de sağ olun, bize destek verdiniz. Gayret gösterdiniz ve AK Parti’yi bugünlere getirdiniz.”

32 BİN METREKARE ALANDA 300 YATAKLI HASTANE

Açılacak hastane hakkında bilgi veren Başbakan Yıldırım, “Yeni açacağımız hastane 32 bin metrekare alana sahip. Muhteşem bir hastane oldu. Ödemiş’in önceki hastanesinden tam 3 kat daha büyük. Hayırlı uğurlu olsun. Hastane 52 milyona mal oldu. Helal olsun. Yeni hizmet binası ile yatak sayısı da toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım, yatak sayısı 26’dan 36’ya, ameliyathane sayısı 6’da 8’e; doğumhane sayısı 3’ten 6’ya yükseldi. Yeni hastanede Ege Bölgesi’nde bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Suda doğum merkezini de bu hastanede kurduk. 20 yataklı palyatif merkezi de faaliyete geçecek. Personeliyle, binasıyla, poliklinikleriyle pırıl pırıl modern bir hastaneyi hizmete alıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE YÜZDE 7.4 İLE DÜNYANIN EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKE OLDU”



Perşembe günü açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Başbakan Yıldırım, “4-4’lük bir yılı geride bıraktık. Büyüme rakamı açıklandı. Türkiye yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen ülke oldu. Hindistan’ı da, Çin’i de geride bıraktık. Türkiye’yi karalamaya çalışan çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi. Bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum; Türkiye sizleri yanıltmaya, şaşırtmaya devam edecek. Milletimizle el ele bütün oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖDEMİŞ’E YEM KATKI MADDELERİ ÜRETİMİ İÇİN FABRİKA

İzmir’e 45 milyar yatırım yapıldığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bugün içinde olduğumuz Ödemiş de bundan payını aldı. Ödemişli çiftçileri için birçok hizmet gerçekleştirdik. Süt üreticilerimize sadece geçen sene 43 milyon destek verdik. Ödemiş’e doğalgazı getirdik. En güzel barajları yaptık, sulama tesislerini yapıyoruz. Okullar, hastaneler inşa ettik. Buradan bir müjde verelim; Tarım Kredi Kooperatifi yem katkı maddeleri üretimi için Ödemiş’i seçti, Ödemiş’te fabrika kuruyor. 100 milyon lira, Türkiye’nin ithal ettiği yem katkı maddeleri artık yerli imal edilecek, Ödemiş’te imal edilecek. Böylece yem fiyatları da aşağıya düşmüş olacak. Ayrıca 50 bin ton kapasiteli depolama alanını da burada yapacağız. Fabrikada 100 kardeşimize de istihdam sağlanacak. Yem fabrikasından bir de Tire’ye yapıyoruz. Ödemiş ve Tire’de süt fabrikası da kurulacak.