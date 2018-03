'Saray'a verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle mutluyuz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker fabrikalarında vatan ittifakı kurulduğunu belirterek “Saadet Partisi, İyi Parti, DP, DYP, Vatan Partisi, ÖDP, bazı bölgelerde HDP temsilcileri, MHP ve AKP’ye oy verenler bir araya geldi. Saray’da oturanlar bu ittifaktan rahatsız oldular. Biz de bu rahatsızlığı verdiğimizden dolayı mutluyuz.”dedi.

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Selin Sayek Böke ve Av. Murat Ergün ile birlikte Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, AKP’nin zikzakları, Cumhuriyet’in yetiştirdiği sanatçılar ve gündeme dair konular hakkında hafızalarda yer edecek bir konuşma yaptı.

Ağbaba’nın konuşması salondakiler tarafından sık sık alkışlar ve sloganlarla destekllendi.Uğur Dündar program açılış konuşmasında şeker fabrikaları önünde yapılan basın açıklamalarının, mitinglerin ve yürüyüşlerin CHP’nin son dönemde yaptığı en etkin muhalefet çalışmalarından biri olarak değerlendirerek “Sayın Veli Ağbaba, çok değerli bir çaba içerisine girdiniz. Sizi tebrik ediyorum” dedi.

KORKU İTTİFAKI KURANLARA EN GÜZEL CEVABI VATAN İTTİFAKI KURANLAR VERİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ sloganının ilk olarak Yozgat Şeker Fabrikası işçileri tarafından kullanıldığını belirterek, “Bizde bu sloganı tüm Türkiye’deki fabrikalara ulaştırdık. 20’ye yakın milletvekili ve PM üyesiyle beraber 23. Şeker fabrikası ziyaretimizi Eskişehir’de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. Gittiğimiz her yerde bir ittifak kuruldu. Birilerinin Ankara’da ismine ‘cumhur’ dedikleri ama 2019 için, koltuk ittifakı, çıkar ittifakı kurdular. Şeker fabrikalarında ise vatan ittifakı kuruldu. Saadet Partisi, İyi Parti, DP, DYP, Vatan Partisi, ÖDP, bazı bölgelerde HDP ile MHP ve AKP’ye oy verenler bir araya geldi. Saray’da oturanlar bu ittifaktan rahatsız oldular. Bizde bu rahatsızlığı verdiğimizden dolayı mutluyuz. Saray ve hükümet kendisi gibi düşünmeyen herkesi milli ve yerli olmamakla eleştiriyor.

SP SÖZCÜSÜ: “KILIÇDAROĞLU SENDEN DAHA YERLİ MİLLİ” DEDİ

“Yurtdışından ithal etmediğimiz bir ürün kalmadı. Baklayı İtalya’dan, sarımsağı Çin’den, nohudu Meksika’dan, samanı Bulgaristan’dan, eti Sırbistan’dan ithal ediyoruz. Şeker fabrikasını satan kişilere de yerli ve milli dememizi istiyorlar.” diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, “ Birilerinin kökü dışarıda olabilir ama şeker pancarının kökü Anadolu topraklarında. Peki, bu kadar değerli bir ürünse bu şeker fabrikalarının satışını kim istiyor? 1970li yıllarda haşhaşın satışını kim istiyorsa aynı insanlar istiyor.2000 li yıllarda tütünün satışını kim istiyorsa aynı insanlar istiyor. Şekerin satışını isteyenler belli. Çok uluslu büyük Amerikan firmaları. Niğde’de Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi dedi ki ‘Ben Amerika’yı sevmiyorum. Ama ben bu ülkede ülkenin varlıklarını alan, peşkeş çeken, sömüren Amerikan yalakalarını hiç sevmiyorum. Demirel 1980’den önce Komünizm var deyip bizi kandırdı, CHP’yi öcü gibi gösterdi. Şimdi biri çıkmış Ey Kılıçdaroğlu diyor, Kılıçdaroğlu senden daha milli daha yerli vatanına milletine daha bağlı’ dedi.

FABRİKALAR ZARAR ETMİYOR,YALAN SÖYLÜYORLAR

“Şeker fabrikaları zarar ettiği tamamen yalan” ifadelerini kullanan Ağbaba, “ Toplam 33 fabrika var 25 fabrika devletin 8 fabrika özel. Bu nasıl zarar etmiş. Alpullu, Ağrı, Susurluk ve Samsun Şeker Fabrikası’nın çalışmasına izin verilmiyor. Çalışmayan fabrika kar eder mi? Bu fabrikaları çıkartırsak 60 milyon kar ettiğini görürüz. Eğer zarar ediyorsa her gün araç geçişli garanti verdiğin Osman Gazi Köprüsü dünya kadar zarar ediyor, onu kapat. Veya 3. Köprü araç garantili zarar ediyor diye köprü kapatılır mı? Şehir hastaneleri zarar ediyor diye kapatılır mı?” dedi.

KADIN DÜŞMANI İSMAİL AĞA

“Bir İsmail Ağa var, kadın düşmanı” diyen Ağbaba, “Odasına 100 bin liralık halı yaptırmış. İtibarın tasarrufu olmaz diyorlar. Kendi korumaları için aldığı aracın fiyatı 3 milyon lira. İsmail Ağa ‘laikliğin, cumhuriyetin düşmanıyım’ diyor. Bizde laikliğe kim düşmansa, cumhuriyete kim düşmansa, Atatürk’e kim düşmansa bizde ona karşıyız. Bu fabrikaların iddia edilen zararı Saray’ın 13 günlük masrafına eşit. Saray’ın 8 odasını satarsanız şeker fabrikaların bütün zararını karşılarsınız. Millete küfür eden bir yandaş iş adamı var, o adamın 4 yılda affedilen vergi borcu 4 milyar. Yani şeker fabrikalarını 142 yıllık zararına eşit. Eğer zararsa buraya bak. Maalesef ülkeyi, insanları kandırarak bir manipüle ederek kendi yaptıkları yanlışın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bir daha söylüyoruz şeker fabrikalarının zarar ettiğini kim söylüyorsa, yalan söylüyor, ona da yazıklar olsun.” İfadelerini kullandı.

DUBLE YOLLARI AKP, ÖCALAN’LA GÖRÜŞMEYİ DEVLET YAPTI!

Başbakan, ‘Fabrikalar çalışacak’ diyor. AKP Erzincan Milletvekili de ‘Fabrikalar satılmayacak, özelleşecek’ diyor. Bunlar algı yöneticileri. Öcalan’la değil Ada’yla görüşüyorlardı. Kandil’deki üst düzey PKK yöneticileriyle değil de Kandille görüşüyorlardı. Allah aşkına insan hiç adayla, dağla konuşur mu? Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar bunlar çok usta. Öcalan’la biz görüşmüyoruz devlet görüşüyor diyorlar. Duble yolları AKP yapıyor Öcalan’la görüşmeyi devlet yapıyor. Şeker fabrikaları satılmıyor, özelleşiyormuş. Geçmişte Et Balık Kurumu özelleşti, et ithal ediyoruz. Tekel özelleşti, sigara ithal ediyoruz. Seka özelleşti, kağıt ithal ediyoruz. Yem fabrikası özelleşti, utanılacak durum ama dışarıdan saman alıyoruz. Şeker fabrikası da özelleşirse tüm şekeri de ithal etmeye başlayacağız.”dedi.

T Mİ BATIYOR, C Mİ?

Sağlık Bakanlığı Cargill’in isteği doğrultusunda nişasta bazlı şekerle ilgili ayrı ayrı açıklamalar yaptı. Bu sağlık bakanlığı TC ibaresini kaldırmak istedi. Buradan yeri gelmişken soralım; Türkiye Cumhuriyeti’nden rahatsız olanlara T mi batıyordu, C mi batıyordu”dedi.

HANGİ AKP?

“Karşımızda sadece bir siyasi parti yok. İçinde yandaş kalemi, besleme akademisyeni, topçusu, popçusu, jölelisi herkes var” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Ağbaba, “ Kendi çıkarları için gerektiğinde bir bakarsınız HDP ile iş birliği yapar, bir bakarsınız MHP ile. Referandumdan önce ihtiyaç duyarsa Barzani’ye selam durur. Referandumdan sonra ‘Eyy Barzani’ der. Hangi AKP diye soralım. Saray sofrasında oturup, Atatürk’ün annesine dil uzatan AKP mi? Yoksa Anıtkabir defterine Aziz Atatürk diyen AKP mi? Saray’ın resmi tarihçisi Fesli soytarı Atatürk heykellerini köpek leşi gibi sürükleyeceğiz diyen mi? Yoksa Atatürk’e büyük kahraman diyen mi? Her 10 Kasım’da sap gibi durmaya gerek yok diyen mi? İktidara gelince Anıtkabir’de selam duran mı? Kahkaha atan kadın iffetsizdir, hamile kadın sokağa çıkamaz, makyaj yapan kadının kaportası bozuktur diyen, bir gece yarısı tecavüz yasası getiren AKP mi? Yoksa Türkiye ayağa kalkınca bu yasayı geri çekenler mi? Şortlu kadına tekme atanı salıveren, Kadıköy vapurunda kızları dikizleyen, cafe de sigara içen gencin üzerine yürüyen mi? Yoksa biz kimsenin hayat tarzına karışmıyoruz diyen AKP mi? HDP’den önce eş başkanlığı AKP getirdi. Dört bakanı maaşa bağlayan Rıza Sarraf eş başbakanlarıydı. Bu hırsızın pisliğini Türk Bayraklarıyla yıkamaya çalışanlar mı, ABD’ de de konuşmaya başlayınca onu satanlar mı? Çözüm sürecince meydan meydan gezip Devlet Bahçeli’ye alçaksın, namertsin, ırkçısın, ikiyüzlüsün diyen mi? Sayın Bahçeli devlet adamlığının simgesi diyenler mi? Irak Başbakanı İbadiye seviyemde değilsin diyen mi? Kırmızı halı ile karşılayan mı?” şeklinde konuştu.

LAİKÇİ SARI SAÇLI TEYZELERİN ÖNÜNDE EĞİLİYORUM

Salondaki kalabalığa “16 yıldır ağır laflar ettikleri Atatürk’e neden bir anda sarıldılar?” diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ TC’yi kaldırsan da, andımızı okutmasan da , resmi bayramları yasaklasan da bu milleti sağcı solcu, yurttaşların kalbindeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini silip atamazlar. AKP ilk iktidara geldiğinde laikçi, sarı saçlı teyzelerle dalga geçilirdi. Onlar AKP’nin gerçek amacının Cumhuriyeti yıkmak olduğunu söylüyorlardı. O gün bu teşhisi koyan laikçi, sarı saçlı teyzelerin önünde saygıyla eğiliyorum. 2023 AKP’nin Cumhuriyet ile hesaplaşma, Cumhuriyet rejimini yıkmasının tarihidir” şeklinde konuştu.

UNUTANLARA CUMHURİYET ÇOCUKLARINI HATIRLATALIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Atatürk Kültür Merkezinin yıkımıyla ilgili bir toplantıda Cumhuriyet Dönemi kastedilerek Batılılıktan söz edenler soralım "Dünya çapında bir aktör, bir gitarist yetiştirdi mi?" diye Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili soru sormuşlar. O unutmuş olabilir ben buradan hatırlatayım. Cumhuriyet Dönemi’nde yetişenleri söyleyeyim: Berlin’de, Tokyo’da, New York’da, Viyana’da salon balkon dakikalarca alkışlanan Fazıl Say bu cumhuriyetin çocuğudur. Dünyanın her yerinde ödül almış piyanist İdil Biret, Suna Kan bu cumhuriyetin eseridir. Nobel Ödülü alan Orhan Pamuk cumhuriyetin çocuğudur. Mardin’in bir köyünden doğup okuma yazma bilmeyen bir anne babanın 9 çocuğundan bir olan Nobel ödülü alıp bu ödülü Anıtkabir’deki Mustafa Kemal Atatürk’e hediye eden Aziz Sancar cumhuriyetin ta kendisidir. Muazzez İlmiye Çığ, Ruhi Su, İlber Ortaylı, Ara Güler, Abidin Dino, Nazım Hikmet, Cahit Arf, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya cumhuriyettir, cumhuriyetin çocuklarıdır.”dedi.