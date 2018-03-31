Didem Engin'den İsmail Kahraman'a istifa çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, TBMM'de Çanakkale anmasına ilişkin sergilenen tiyatro gösterisinde, kadın tiyatrocuların oyuna 1 saat kala sahneye çıkartılmamasını sert bir şekilde eleştirdi ve İsmail Kahraman'ın derhal TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CUMHURİYET KADINLARI OLARAK BU ÇAĞDIŞI VE KARANLIK ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEYİZ!

"İşte AKP'nin zihin dünyası! Kadını ikinci sınıf vatandaş gören, kadının sanatta ve sahnede olmasına bile dayanamayan karanlık zihniyet!" diyen Didem ENGİN, "Cumhuriyet kadınları olarak bu karanlık ve çağdışı zihniyete ASLA GEÇİT VERMEYİZ!" diyerek yaşananlara tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

ATAMIZIN ÖZLEMLEDİĞİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE KADINLARIMIZIN OMUZUNDA YÜKSELECEKTİR!

Kadınlarımızın bu zihniyete rağmen ekonomik, sosyal, toplumsal, sanatsal her alanda başarılarını ispatladıklarını belirten Didem ENGİN "Kadınlarımızı yok saymaya çalışan bu çağdışı ve karanlık zihniyet yok olmaya mahkumdur! ATA'mızın özlemlediği çağdaş Türkiye kadınlarımızın omzunda yükselecektir!" dedi.

İSMAİL KAHRAMAN'IN BAŞKANLIĞINDA TBMM BİR UTANÇ DAHA YAŞAMIŞTIR! DERHAL İSTİFA ETMELİDİR!

"İsmail Kahraman'ın başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir utanç daha yaşamıştır!" diyen Didem ENGİN, İsmail Kahraman'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.