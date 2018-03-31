Erdoğan'ın kaç puan farkla seçimi kaybedeceğini açıkladı

AYŞE SAYIN - CUMHURİYET - Siyasi yaşama Ekim 2017’de katılan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, geçen Aralık ayında yaptığı 1. Olağan Kurultay’dan yaklaşık 4 ay sonra pazar günü 1. Olağanüstü Kurultay’a gidiyor. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter Aytun Çıray, kurultayın amacının, İYİ Parti’ye yönelik “medya ambargosunu” kırıp 2019 seçimlerine yönelik “manifestosu”nu kamuy oyuyla paylaşmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener’in ikinci tura kalacağı ve Erdoğan’ın “5 puan farkla” seçimi kaybedeceği iddiasında bulunan Çıray, “Erdoğan yüzde 50+1’i garanti görseydi, Bahçeli’ye selam bile vermezdi” dedi.

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, pazar günü yapılacak 1. Olağanüstü Kurultay öncesinde Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı:

- 4 ay arayla ikinci kongreyi yapıyorsunuz... Yasal zorunluluk mu, buna neden gerek duyuldu?

1. olağan kongreyi yapmamızın sebebi seçime girme hakkını elde etmek içindi. Bir siyasi partinin seçimlere girebilmesi için illerin yarısında ve o illerin ilçelerinin üçte birinde örgütlenmesi gerekiyordu. Ve daha önceki uygulamalara baktığımızda da kurucu üyeleriyle de olsa, 1. olağan kongresini yapması gerekiyordu. Öncelikle biz bunları tamamladık. Hukuken seçime girme hakkını elde etmiş olduk. O kurultaydan sonraki 6 ay içinde yani haziran ayından itibaren İYİ Parti seçime girme hakkını elde etmiş oldu. O arada, partide hem bir heyecan yaratılması, hem de sahada çalışmalara neden olması için il ve ile kongrelerini başlattık. Atanmış olan kurulların seçimle rekabet ederek tekrar göreve gelmeleri için. Onlar da bitti. Şimdi de yeni yönetimlerle 1. Olağanüstü Kurultay’ı yaparak, Türkiye’ye yeni mesajlarımızı vermek, adeta bir manifesto sunmak istiyoruz. Bunun dışında İYİ Parti’ye karşı medyada büyük bir ambargo var. Bunu delmenin yolu; sahaya gitmek -ki genel başkanımız 50 dolayında ile gitti- ikincisi de böyle büyük toplantılarla mesajlarımızı kamuoyuna iletebilmek.

- YSK’nin “seçime katılma yeterliliği taşıyan partiler” listesinde yer almadığı için olağanüstü kurultay kararı alındı gibi bir algı var...

6 ayda bir listeleri açıklıyor YSK. Ocak ayında listeyi açıkladığında, biz henüz aralık ayında kongremizi yaptığımız için doğal olarak o listede olamadık. Şimdi 6 ay dolduğundan itibaren biz doğal olarak o listelerde olacağız. Ayrıca bir erken seçim ilan edilmesi halinde 6 aylık süreleri beklemeye de gerek yok. Hatta hukukun üstünlüğü konusunda derin kuşkularımız olduğu ve YSK’ye güvenmediğimiz için il ve ilçe kongrelerimizi biraz da bunun için yaptık. Düşünebiliyor musunuz, devletin bir siyasi partiye hile yapmasından korkuyoruz. YSK’nin 16 Nisan referandumunda tam kanunsuzlukla aldığı kararla Türkiye’de referandumun sonuçları değiştirildi ve geçenlerde çıkardıkları bir kanunla, o tam kanunsuzluğa af yasası çıkardılar. Mühürsüz oyları meşru hale getiren bir yasa çıkardılar.

‘Kimsenin haddi olamaz’

- Hâlâ seçime sokulmayacağınız endişesi taşıyor musunuz?

Hayır, bizde böyle bir şey yok. Çünkü kurulamaz dediler, İYİ Parti kuruldu başaramaz dediler, ikinci kurultayımızı yapıyoruz. 5 milletvekili ve oy oranı yüzde 22 olan bir partiyi seçime sokmamak kimsenin haddi olamaz!

- Kendi anketleriniz mi bunlar, yoksa bağımsız araştırmacıların sonuçları mı?

Yüzde 22 oy oranımız, yüzde 15.5 de “ne olursa olsun Meral Akşener’e oy vereceğim” diyenler var. Biz 3 kamuoyu şirketine aboneyiz. Kendimize özel çalışmalar da yaptırıyoruz. Biliyorsunuz artık ölçümler çok önemli, bunların ortalamasını söylüyorum. Zaten İYİ Parti bu kadar büyümemiş olsaydı, Sayın Erdoğan yüzde 50+1’i garanti görseydi, Sayın Bahçeli’ye selam bile vermezdi. Bütün bu ittifak arayışları, BBP’nin peşinde koşmalar, o da yetmedi Saadet Partisi’ne yalvarıp yakarmaların altında yatan gerçek, seçimi kazanamıyor olmalarıdır. Aksi halde, burnundan kıl aldırmayacak Sayın Erdoğan’ın bütün bu insanlarla bir görüşmesi dahi olmazdı.

- Kurultayın, Akşener’in ana teması ne olacak?

Bizim en büyük projemiz, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, anayasal parlamenter sistemi yeni çağın gereklerine göre yeniden inşa etmek. Türkiye’nin bütün kesimlerinin tartışarak kabul edeceği, yeni bir “kardeşlik anayasası”na ihtiyacı var. Türkiye çok bölündü parçalandı, çok kırıldı. Bu kutuplaştırma siyaseti çok zarar verdi. İşte bütün bunlardan Türkiye’yi geri döndürmek ve bütün bu bölünme yaralarını tedavi etmemiz gerekiyor. Meral Akşener’in yöneteceği Türkiye’de devlet hiçbir zaman vatandaşından kuşku duyan devlet olmayacak. İnsanların mezhep, etnik köken, ırklarına, inançlarına karşı kör olacak. Vatandaşlar, vatandaşlık kelimesinin içerdiği anlama uygun olarak “hür ve eşit” yaşayacaklar. Böyle bir Türkiye hayalimiz var, bunu anlatacağız.

- Seçim ittifakı yasalaştı. Sayın Akşener de SP ve DP ile ittifak istediğini söylemişti. Bu konuda bir girişim başladı mı?

Nasıl bir seçim stratejisi izleyeceksiniz? Bizim görüşümüz cumhurbaşkanlığı seçimi için her partinin kendi adayını çıkarması yönünde. Nitekim, biz yetkili organlarda da tartıştık ve Sayın Akşener’i cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan ettik. Diğer partiler de herhalde böyle yapacak, sadece MHP bir aday çıkarmayıp mevcut Cumhurbaşkanı’nı destekleyecek. Ve siyasetin gerçekleri, geçmiş deneyimler bugün, bunun böyle olması gerektiğini bize gösteriyor. Bizim Sayın Akşener’in ikinci tura kalacağı konusunda en ufak kuşkumuz yok. İkinci tura kalması halinde bizim yaptırdığımız anket çalışmasına göre Sayın Erdoğan ile Sayın Akşener arasıdaki oy farkı yüzde 1’e inmiş durumda. Sayın Erdoğan yüzde 42, Akşener yüzde 41 görünüyor, geri kalan oylar da kararsız görünüyor. Biraz önce söz ettiğim, anket yapma koşullarını göz önüne alırsak, Tayyip Bey bu seçimi ikinci turda kesinlikle kaybedecek. Tayyip Bey’in Meral Akşener’e karşı 5 puan farkla kaybedeceğini bekliyorum. Ama eğer CHP adayı veya muhalefetin herhangi bir adayı ikinci tura kalırsa, İYİ Parti onu kayıtsız şartsız destekleyecek.

- Yerel seçimde de ittifak olacak mı?

Hiçbir partiyle hiçbir ittifak görüşmesi yapmadık. Ama mahalli seçimler özelliği itibarıyla ittfak yapmaya açık seçimlerdir.

‘Geçmişi geride bıraktık’

- İYİ Parti’nin “MHP’li görüntü”den kurtulamadığı eleştirileri var... Bu eleştiriler ışığında, parti yönetiminde önemli değişiklikler görecek miyiz?

Tabii bu kurultay iradesinin ve Genel Başkan’ın bileceği bir şey. Ama yeni kurulan bir parti olduğumuz için, kişisel olarak çok önemli değişiklikler beklemiyorum. MHP’lilik konusuna gelince; geçen hafta il başkanları toplantısı yapıldı. O toplantıda, en önemli Ülkü Ocakları başkanlarından, bugün İYİ Parti Divanı üyesi olan Müsavat Dervişoğlu, kalkıp şunu söyledi: ‘Ben siyasi hayatıma 25 Ekim 2017’de İYİ Partili olarak başladım.’ Her halde bu söz her şeyi özetliyor. Burada artık, geçmişteki siyasi düşünce ve anlayışlarımızı önemli ölçüde geride bıraktık ve bir “merkez siyaseti” anlayışı içerisinde İYİ Parti’nin tüzüğü ve programı etrafında birleştik. Ve bu yelpaze çok geniş. Çok önemli görevlerde sosyal demokrat arkadaşlarımız var, benim gibi DYP’de bürokratlık yapmış isimler var, Ayfer Yılmaz gibi bakanlar var, geçmişte MHP’de siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Bu algı, belki de MHP mücadelesi üzerinden partimiz kurulduğu için olmuş olabilir ama kesinlikle artık bu tür tartışma olmadığı gibi, bu işler geride bırakıldı, tamamen ileriye bakıyoruz.