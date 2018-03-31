AKP Ankara İl Başkanı'ndan Melih Gökçek itirafı

AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Melih Gökçek'in gitmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna döneminin oylarını artırdığını söyledi.

Sabah Ankara’dan Aykut Gören’e konuşan Yamalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın ulaşım alanında yaptığı dokunuşların kentte pozitif hava estirdiğini söyledi.

Yamalı, "Melih Bey çok büyük hizmetleri olan ve sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de birçok belediye başkanına model bir belediye başkanı… Onun değişiminden sonra Mustafa Tuna da sıcak dokunuşlar yapan ve şehirde olumlu hava estiren bir belediye başkanımız oldu. AK Parti'li belediyelere desteğin Ankara'da 2014 yerel seçimlerinin çok üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Herkes 2019 çok zor geçecek diye düşünüyor. Biz 2019'un çok iyi geçeceğine inanıyoruz" görüşünü belirtti.