Karamollaoğlu'ndan Gül'e 'istişare' ziyareti

Son dönemlerde Türkiye siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığına adaylığı sıklıkla dile getirilen, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile nisan ayında bir araya geleceklerini söyledi. Ziyaretin adaylık ya da karar alma anlamı taşımayacağını belirten Karamollaoğlu, “İstişare amaçlı bir ziyaret olacak” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’le, sosyal medyada fırtınalar estiren ve Küba Devrimi’nin efsane ismi Che Guevara’ya benzetilmesine sebep olan ‘yumruk’ fotoğrafıyla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim” ifadelerini kullandı.

"Muhalefet partileriyle işbirliği yapmamız problem olmayacak"

Karamollaoğlu’nun seçim ittifakına dair de Zeyrek’in köşesinde şu açıklamalar yer aldı:

“Biz ilkelerimizi deklere ettik. Kuvvetler ayrılığı en temel ilkemiz. Yani parlamenter sistem olmadan huzur olmaz. Meclis güçlü olacak, adalet de güçlü olacak. Yolsuzluk, israf engellenecek. Şeffaflığa, üretime dayalı bir ekonomiye ihtiyaç var. Bu noktalarda diğer muhalefet partileriyle (CHP ve İYİ Parti) işbirliği yapmamız problem olmayacak.”