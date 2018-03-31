CHP'li Böke: Büyük bir güvenlik tehdidi...

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, şeker fabrikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Böke şeker fabrikalarının önemini tek tek anlatırken, “Şeker mücadelesi sadece bir ekonomi mücadelesi değildir. Esasında cumhuriyet değerlerine sahip çıkma ve cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırma mücadelesidir. Bunu özellikle çok önemsiyorum. Bundan sonra 2019’da hayalini kuracağımız o Türkiye’de ne yapacağımıza dair de bize çok somut bir şey söylüyor. Ekonomide biz şekeri stratejik ürün olarak görüyoruz. Stratejik ürün her şeyden önce değeri sebebiyle bir güvenlik unsuru oluşturan veya önemli bir ihtiyacı gideren üründür. Şeker gıda güvenliği açısından bizler için, sadece bugün değil gelecekte de büyük bir güvenlik tehdidi ve unsurudur” dedi.