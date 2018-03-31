CHP'li Bingöl'den 'Kadın Tiyatrocu' Tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Meclis Sohbetleri” etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasını eleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün Basın Açıklaması şöyle:

“20. Yüzyılda dünyada kadınlara temel haklarını vererek örnek olan bir meclisten 21. Yüzyılda kadınlara tahammül edemeyen bir zihniyete geçiş kahredici olsa da bu karanlık tablo mutlaka aşılacaktır. Ülkemizdeki bütün kadınlar bilmeli ve görmelidir ki AKP iktidarda kaldığı sürece kadınlar en temel haklarını kaybedecekler.

Kadının yaşam hakkına sahip çıkmayan bir partinin, kadınların diğer haklarına sahip çıkması beklenmemelidir. AKP döneminde kadına yönelik şiddet % 1400 artarken ve her gün kadınlar öldürülürken sadece seyreden bir zihniyet elbette ki kadını sosyal, siyasal ve kamusal yaşamdan çekmeye çabalamaktadır.

‘ÇAĞRIMIZ KADINLARADIR’

Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir. Bu nedenle bizim çağrımız kadınlaradır. Gelin hep birlikte bu iktidardan kurtulalım, demokratik, özgür ve eşit bir yaşamı birlikte kuralım.”