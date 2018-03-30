CHP’li kadınlar 81 ilde eş zamanlı tepkilerini haykıracak

Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:

SAHNEYE ALINMADILAR

TBMM’de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından engellendi.

Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı.

KABUL EDİLEMEZ

29 Mart günü gerçekleşen bu olay; kadın-erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasaya aykırıdır.

BİR DAHA İNMEYENİZ

Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki; biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz.

PROTESTO EDİYORUZ

Biz Kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz, sorumlular derhal hesap versin.

SAHNE IŞIKLARINI SEVİYORUZ

Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz. Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz. Başta tüm kadın örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını bu kararı protestoya çağırıyoruz. Yasaklar mücadelemizi durduramaz, Yaşasın Kadınlar.