CHP Sultanbeyli'den ulaşım kampanyası

Nüfusunun büyük çoğunluğu Sultanbeyli dışında çalışan ve toplu taşıma ile işe gidip gelen Sultanbeyli’nin en büyük sorunu dolu otobüsler ve ayakta yolcu çilesi.

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı bu kapsamda sabah 06:00’da duraklarda imza kampanyasına başladı. İETT hatlarının arttırılması ve yeni otobüsler ile yeni güzergahlar konulması için yurttaşlardan imza toplayan CHP’liler, imzaları İETT’ye iletecekler.



Sultanbeyli halkının ulaşım çilesi çektiğini belirten CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin “İlçemizin 3 İ sorunu var; imar, işsizlik, İETT. Yıllardır oturdukları evlerine tapu alamayan, imar sorununu çözemeyen komşularımızın büyük kısmı, özellikle de gençlerimiz işsiz. İş bulanlar ise İETT araçlarında ve toplu taşımada balık istifi, havasız ortamda işe gidip gelmeye çalışıyor. Çoğu zaman tıka basa dolu otobüsler duraklara yanaşmıyor, yolcuları almadan geçiyor. Bu durum ne insani ne de yasal. Zira, ulaşım sosyal bir hak olarak anayasal eşitlik hakkıdır. Biz, ilçemize yeni hatlar, yeni araçlar konulmasını, Sultanbeylililer olarak bu çilemizin sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın (En çok oy aldığımız yerlere hizmet götüreceğiz” sözünü de eleştiren CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, “Atanmış İBB Başkanına sormak istiyorum; madem en çok oy aldığınız yerlere hizmet götüreceksiniz, o halde %66 oy aldığınız Sultanbeyli halkı neden balık istifi otobüslerde işe gidip gelme çilesi yaşıyor. Burada yaşayan yurttaşlara neden insani ulaşım koşulları sunmuyorsunuz. Şimdi seçim yaklaşırken tribünlere oynuyorsunuz. Ayrıca sosyal devlet kimin oy verdiğine bakmaksızın, yurttaşların ihtiyacına göre hizmet etmek zorundadır. Aksi hem yasal suç hem de kul hakkı olarak ilahi suçtur. Bu halka daha fazla yalan söylemeyin” dedi.

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı, duraklarda topladıkları imzaları İETT Genel Müdürlüğü’ne teslim ederek ulaşım sorununa çözüm bulmaya çalışacak.