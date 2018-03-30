İYİ Parti'den kongre hazırlıklarına 'engel' iddiası

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 1 Nisan Pazar günü yapacakları 1’inci Olağanüstü Kongre'ye ilişkin bürokratik engel çıkarıldığını öne sürdü. Partisinin afiş ve pankartlarına dahi tahammül edilemediğini savunan Dervişoğlu, “Olağanüstü kongremiz için her parti gibi tanıtım ve duyuru çalışmaları yapıyoruz. Kaynağını bildiğimiz baskılar sonucu binlerce açık hava ilan panolarının olduğu büyükşehirlerde ve başkentimizde, bu imkan İYİ Parti’ye kullandırılmadı. Farklı yöntemlerle çalışmak istedik, her tür bürokratik engel çıkarıldı. Bizler, hukukumuz ve devletimizin görevlileri ile karşı karşıya gelmemize neden olacak adımlardan kaçınarak, ‘Kan içip, kızılcık şerbeti’ dedik. Ancak tahammülsüzlüğe bakın ki kısıtlı imkanlarla ve tamamen İYİ insanların katkılarıyla yaptığımız afiş ve pankart çalışmamıza bile tahammül edilemedi” diye konuştu.

'MALUM KİŞİLERCE SÖKÜLÜP, YERLERE ATILIYOR'

Tepkilerinin tahammülsüzlükten çok saygısızlığa olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Cumhuriyetin başkenti Ankara’da, aynı noktalarda, aynı direklerde, daha kısa süre öncesine kadar bir başka siyasi partinin afişleri vardı. Hala da birçoğu duruyor; ancak İYİ Parti’nin üzerinde bir hanımefendinin, genel başkanımızın fotoğrafları bulunan afişleri, bizce malum kişi ve çevrelerce sökülüp, çöp gibi yerlere atılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, 1 Nisan Pazar günü Allah’ın izni ve milletimizin teveccühüyle bayram gibi, düğün gibi bir kongre yapacağız" dedi.