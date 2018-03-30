Erdoğan'dan Pesah Bayramı mesajı

ANKARA (ANKA) - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz (Pesah) Bayramı’nı kutlayarak, “Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Musevi vatandaşların bayramını içten duygularla tebrik ettiğini belirten Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“Yahudilerin Mısır’da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda, Türk Musevi cemaatini de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yüzyıllardır barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin, Pesah bayramlarını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”