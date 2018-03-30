Yasağa inat Meclis’e böyle geldi

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM Genel Kurulu'na aynı tişörtle girerek protesto eylemi yaptı.

Engin, “Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kızıyım. Son yüzyıldaki en büyük dünya liderinin kızıyım. En hakiki mürşit ilimdir diyen bir liderin kızıyım. Kadınlara, gençlere, çocuklara verdiği değerle, vizyonuyla 1920'lerde diğer ülkelerdeki liderlerin hayranlıkla izlediği bir liderin kızıyım. Atatürk'ün kızı olmaktan da, askeri olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Atamız burada, bizim yüreğimizde, ona olan sevgimizi, saygımızı, aşkımızı hiç kimse silemez. Bu böyle biline” dedi.