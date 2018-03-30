CHP'li Köse: Çağdışı bu kararı protesto ediyoruz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın tiyatrocuları sahneye çıkmasını engellemesine tepki gösterdiği “Kadın ve Erkek Eşittir” başlıklı açıklaması şöyle:

"Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz, sorumlular derhal istifa etsin



TBMM’de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından engellendi.

TBMM'deki rezaletin görüntüleri ortaya çıktı

Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat

kala sahneye alınmadı. Atatürk’ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildi.



29 Mart günü gerçekleşen bu olay; kadın-erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasaya aykırıdır.



Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki; biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz.



Biz Kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz, sorumlular derhal hesap versin



Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz.

Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz.



Başta tüm kadın örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını bu kararı protestoya çağırıyoruz

Yasaklar mücadelemizi durduramaz, Yaşasın Kadınlar"