CHP'li belediye başkanından İYİ Parti'ye ziyaret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'na giden Bornova Belediye Başkanı Atila, partililere nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Bornova İlçe Başkanı Kavalar da Başkan Atila'ya eşlik etti. Ziyarette, 2019 seçimleri öncesi gündeme gelen 'ittifak' konusu konuşuldu. Ziyaretin ardından açıklama yapan İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Galip Çukurlu, Başkan Atila'ya, İYİ Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Çukurlu, "Önümüzdeki dönemde beraber hareket edebileceğimiz de gündeme geldi. İttifak ile ilgili çalışmalar var. Bunları konuştuk ama herhangi bir konu üzerinde durulmadı. İttifakın belli tarafları var. Tarafların beklentilerine cevap verebilecek protokolün olması lazım. O protokol nazik bir protokol olur" dedi.

İYİ Parti'nin Türkiye'ye verdiği sinerjiyle dikkat çektiğini belirten Başkan Çukurlu, bu sinerjinin İzmir'de Türkiye'nin genelinden daha fazla hissedildiğini kaydetti. Çukurlu, "Bu mesajlarla da ittifak masasına oturacağız sanırım veya ittifakı sağlamak için bir formül bulacağız. Görünen o. Biz, Genel Merkez politikalarına uygun çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Kavalar ise özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte hareket etme niyetlerinin bulunduğunu dile getirdi. İlk turda olmasa bile ikinci turda İYİ Parti ile ortak hareket etme çabalarının olduğunu vurgulayan Başkan Kavalar, her iki parti arasında birliktelik sağlanacak gibi göründüğü kaydetti.