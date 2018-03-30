+18'lik paylaşımın ardından Arınç'tan açıklama

Açıklamada "dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim" diyen Arınç, "Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldı. Arınç'ın sosyal medya hesabından G…D… kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medyada “Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet” başlığıyla olay bir anda yayıldı. Bir süre sonra söz konusu paylaşım Arınç’ın hesabından kaldırıldı. Ardından da paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Arınç, şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı.Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmem mümkün değildir. Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim.

TESPİT ETMEYE YAKLAŞTIK

Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız. Dün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman için açılan hashtagde bulunan hakaretamiz ifadeleri ve şahsıma yapılan bu alçakça saldırıyı TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum. Konu hakkında hassasiyet göstererek tarafıma haber veren, üzüntülerini ileten dostlarıma teşekkür ederim.”