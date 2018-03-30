TBMM'deki rezaletin görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmalarının engellendiği, oyunda kullanılması planlanan Atatürk büstünün de senaryodan çıkarıldığı iddia edilmişti. Birgün'den Hüseyin Şimşek o oyunun görüntülerine ulaştı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘TBMM) “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisi krize dönüş, gösteriye 1 saat kala Meclis Başkanlığının müdahalesi sonucu oyunda yer alan kadınlar, senaryodan apar topar çıkarılmıştı.

Süresi 22 dakika olarak planlanan oyun 3 dakikaya düşürülerek ‘kadınsız ve Atatürksüz’ sahnelenmişti.

BirGün, krize neden olan TBMM’deki oyunun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde; sahnede olması gereken kadınların merdivende bekledikleri görülüyor.