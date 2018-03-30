Meclis'ten Kahraman'ın kadınlara sansürü hakkında açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması yönünde talimat vermesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanlığı'ndan açıklama yaptı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın, 28 Mart 2018 tarihinde TBMM'de düzenlenen "Meclis Sohbetleri" toplantısında verdiği skandal talimatla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Meclis'te skandal! Kadınları sahneye çıkarmadılar

Açıklamada şöyle denildi:

“Gazilik ve Şehitlik Ruhu' konusunun ele alındığı toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden de destek alınmıştır. Devlet Tiyatrolarından gelen ekip, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri yapmıştır.

Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir.

Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır. Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir.”

Yapılan gösteri ve toplantının kameralar tarafından kayda alındığını dile getiren Meclis Başkanlığı, “Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” ifadelerini kullandı.