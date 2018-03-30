Çoban Mektebi kundaklandı mı?

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Atatürk’ün 1919 yılında Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte kaldığı Çoban Mektebi’nde çıkan yangını ve buranın uzun zamandır ihmal edilmesini Meclis gündemine taşıdı; yangının kundaklama olup olmadığını sordu.

CHP’li Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, “Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan, Ziraat Mektebi olarak da bilinen Çoban Mektebi'nde 29.03.2018 tarihinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülmüştür. Tarihi binada büyük oranda zarar meydana gelmiştir. 1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmış; Atatürk, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi buradan başlatmıştır” dedi.

Kundaklama mı?

Emir, tarih eser niteliği taşıyan Çoban Mektebi binasının gerekliği gibi korunmadığını belirterek, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

-2009 yılında 33 KV Envanter Numarası ile Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillenen Çoban Mektebi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geri planda bırakıldığı; ilgili binanın pencerelerinin camlarının kırıldığı, çatısının sökülmeye başladığı, tesisatlarının söküldüğü ve binanın etrafında herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı dile getirilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Son 3 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tarihi eserin korunması için ne gibi çalışmalar yapmıştır?

-Çoban Mektebi olarak bilinen tarihi yapıda çıkan yangının, ‘kundaklanma’ olabileceği dile getirilmektedir. Bu iddia araştırılmakta mıdır? Bu konudaki ilk bulgular neyi işaret etmektedir?

-Bundan sonra Çoban Mektebi’nin akıbeti ne olacaktır? Yapıyı orijinaline göre restore edip koruma altına almayı ve bu tarihi eseri gelecek nesillere ulaştırmayı düşünüyor musunuz?