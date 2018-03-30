CHP’lilerden Hacıoğlu’na ziyaret

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Şahsınızda tüm yönetimdeki arkadaşlarınızı kutluyorum. Büyük bir başarı kazandığınıza inanıyorum. Güzel işlere imza atacağınızı düşünüyorum” dedi. Emlakçılığın güvene dayanan bir iş olduğunu dile getiren Sarıbay, “Emlakçılar mevzuata hakim, bilgili olması ve en önemlisi de alıcıya güven vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Sarıbay son olarak Hacıoğlu’na kendilerini samimi sıcak bir şekilde karşıladıkları için teşekkür ederek başarılar diledi.

MESLEĞİN YASAL KRİTERE OTURMASI LAZIM

Nazik ziyaretiniz bizleri mutlu etmiştir diyen Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Demokratik bir ortamda seçim yaptık. Meslektaşlarımın teveccühü ile de seçimi kazandık. Bundan sonra emlakçı esnafının sorunlarına duyarlı görev anlayışıyla hizmet edeceğiz” dedi. Mesleğin zorlukları hakkında CHP’lilerle görüş alış verişinde bulunan Hacıoğlu, “Mesleğin yasal bir kritere oturması lazım. Bu konu da da epey yol kat edildi” diye konuştu. Hacıoğlu son olarak bu işi yapmaktan ve özellikle de Kocaeli’de yapmaktan büyük keyif aldığını ifade etti.