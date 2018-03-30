PTT'den AKP'ye 37 milyonluk kıyak!

Yarkadaş: "PTT, Recep Tayyip Erdoğan imzalı mektupları ücretsiz taşıyor. Taşıma bedeli ise 37 milyon TL tutuyor. Halkın parası işte böyle çarçur ediliyor. Bunu yapmaya ne hakkınız var!"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Halkın ödediği ücretler ve vergilerle ayakta duran PTT, AKP'nin kurye şirketine dönüştürüldü. PTT, Erdoğan'ın mektuplarını ücret almadan taşıyor" dedi.

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın başlattığı "23 milyon mektuplu Yeşil Türkiye Projesi''ni eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kendisine gönderilen bir açıklamayı medyayla paylaştı. Yarkadaş bakanlıktan gönderilen yazının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeşil Türkiye adlı projenin duyurulduğu gün, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı eleştirdim. Projenin, binlerce ağaca mal olacağını belirttim. Aynı açıklamamda, vatandaşlara gönderilecek 23 milyon mektubun taşıma işleminin milyonlarca TL'ye mal olacağını dile getirdim. Bakanlık eleştirilerim üzerine, bana bugün bir cevap yolladı. Bakanlığın cevabında, mektupları taşıyacak olan PTT'nin bu hizmetten dolayı ücret almayacağı yazıyor."

Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Doğrusu bu satırları okurken, 'Acaba yanlış mı gördüm?' diye bir daha baktım... Çünkü; bir kamu şirketinin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi içerikli mektuplarını ücretsiz taşıyacağı yazıyordu. Bu, Türkiye tarihinde görülmüş bir şey değil! Belli ki; PTT de bizim haberimiz olmadan, AKP'nin kurye şirketine dönüştürülmüş... Kamu Spotu adı altında, TV'lerde ücretsiz propaganda yapmaya doymayanlar, PTT'yi kullanarak evlere kadar girme yolunu bulmuş..."

AKP'NİN GİZLİ PROPAGANDASI

Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'Yeşil Türkiye' içerikli mektupların 'Cumhurbaşkanlığı'' forsuyla vatandaşlara gönderildiğini belirten Yarkadaş, "Ancak mektubun içeriğine baktığınızda, AKP'nin söylemlerinin yer aldığını görüyorsunuz. O yüzden mektupların ücretsiz taşınması, AKP'nin propagandasına hizmettir ve AKP'ye PTT tarafından yapılan bir kamusal kıyaktır" dedi.

Yarkadaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir mektup adresten adrese, 1.6 TL'ye ulaştırılıyor. 23 milyon mektubun ulaşım tutarı, 37 milyon TL tutuyor. Örneğin, sadece İstanbul'da dört milyon hane var. Bu demek oluyor ki; PTT çalışanları, ücret alınmayan bir hizmet için neredeyse 4 milyon kez daha fazla çalışacaklar. Ve tüm yurtta, Erdoğan'ın mektubunu ulaştırmak için 23 milyon haneye fazladan girecekler. 23 milyon mektubun taşınması için binlerce insan ve araç seferber edilecek. Ve PTT, bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret almayacak! Posta görevlilerinin yaptığı fazla mesailerin ücretleri ise AKP'ye oy vermeyenler tarafından karşılanacak... Bunu yapmaya ne hakkınız var!... PTT, madem parti genel başkanlarının mektuplarını ücretsiz taşıyor; o halde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektupları da halka ücretsiz götürülsün..."

"ÇEVREYİ DÜŞÜNSELER...''

Mektubun, içeriğinde yer alan soruların vatandaş tarafından yanıtlanmasının istendiğini de belirten Yarkadaş, "Bu soruların amacı, mektup aracılığıyla her eve girmek ve AKP'nin propagandasını yaparak, iletişim kurmak... Dertlerinin Yeşil Türkiye olmadığı çok belli. Türkiye'nin yeşilini düşünseler, çevre düşmanı politikaları uygulamaktan vazgeçerler" dedi.

TBMM'YE TAŞIDI

CHP'li vekil, 'Yeşil Türkiye' başlıklı projeye kağıt sağlayabilmek amacıyla kesilecek ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için TBMM'nin iki katı büyüklüğünde bir araziye ihtiyaç var. Propaganda için yapılan israf canımızı yakıyor" ifadesini de kullandı. Yarkadaş, konuyu TBMM'ye taşıdığını ve Ulaştırma Bakanlığı'na ''ücretsiz taşımanın gerekçesi''ni sorduğunu da dile getirdi.