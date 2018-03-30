e-devlet sistemindeki açık Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesi ile e-devlet uygulamasının güvenliği hakkında sorular yöneltti. Özcan, soru önergesinde internet güvenliği hizmetleri veren Netsparker şirketinin iddialarını sordu. İddiaya göre e-devlet uygulamasının ciddi güvenlik açıkları bulunuyor.

Özcan konuyla ilgili şunları belirtti: “E-devlet uygulaması, 80 Milyon yurttaşımızın bilgilerini içeriyor. Kimlik bilgileri ele geçirilerek her türlü dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşandığını biliyoruz. Benim de başıma geldi. Meclis Banka hesabımı boşaltmaya kalktılar. Dolayısı ile kimlik bilgilerimizin güvenliği çok önemli. Peki, 80 milyon vatandaşın tapu kayıtlarından, dava bilgilerine kadar her türlü özel bilgisini içeren e-devlet uygulaması güvenli değilse ne olacak? Başbakanın bu konuya hızla yanıt vererek çözüm üretmesi gerekmez mi?”

Ali ÖZCAN, vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasının iki sene önce ortaya atıldığını ve bu konuda kendisinin arkadaşları ile bir araştırma önergesini Meclise sunduğunu hatırlattı.

Ali Özcan soru önergesiyle Binali YILDIRIM’a şu soruları iletti:

Bu güvenlik testleri ile ilgili tarafınıza bir bilgi iletilmiş midir?

80 milyon vatandaşımızın kimlik ve pasaport bilgilerinden, tapu kayıtlarına kadar çok özel bilgilerini içeren e-devlet uygulamasında böylesi güvenlik açıkları söz konusu mudur?

Şayet böyle bir açık söz konusu ise şimdiye kadar bu bilgilerin çalınıp çalınmadığına dair bir araştırma yapılmış mıdır?

Bu konuda herhangi bir soruşturma başlattınız mı?

Bu konuda tüm devlet kurumlarında yetkili kişilerce inceleme yapılmış mıdır?

Vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin çalındığı iddiaları üzerine 06/04/2016 tarih, 453 sayı ve 10/749 esas numarası ile verdiğimiz araştırma önergemizden bilginiz var mıdır?