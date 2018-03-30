İzmir Konak'tan İsmail Kahraman'a tepki

İZMİR, (DHA)- İzmir'in Konak ilçesinde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panele katılan tiyatro oyuncuları ve akademisyenler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması yönünde talimat verdiği iddialarına sert tepki gösterdi.

Konak Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla 'Değişimin Aynası Tiyatro' adlı panele ev sahipliği yaptı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin yöneticiliğini oyuncu Emre Canpolat üstlenirken, tiyatro oyuncusu ve yazar Orhan Alkaya, akademisyen, şair Duygu Kankaytsın ve yazar Semih Çelenk konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin ana gündemini 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahnelenen tiyatro oyununda kadın tiyatro sanatçıların TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla sahneye çıkartılmaması iddiası oluşturdu. Meclis Başkanı Kahraman'nın isteğiyle kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığına ilişkin iddiaya etkinliğe katılan panelistler de sert tepki gösterdi. Kahraman'ın oyuna müdahalesinin yanlış olduğu kadar, oyunda yer alan erkek oyuncular ve oyunun yönetmeninin de bu karara anında tepki vermemesinin talihsizlik olduğu dile getirildi.

Konuyla ilgili konuşan yazar Semih Çelenk tiyatro sanatında bir döngünün yaşandığına değinerek, "Şimdi yeni bir aşamadayız ve 'muhafazakar sanat' diye bir şey duyuyoruz. Otoriter, totaliter bir hikaye belletmek isteniyor" dedi. Çelenk, tiyatrocuları da eleştirerek, "Biz tiyatrocularda da büyük bir yabancılaşma var. Küçük salonlar, küçük topluluklar, alt kültür grupları ve yaşantının kendisinden ve büyük seyirciden koparak biz bize olduğumuz bir alana doğru gidiyor. Tiyatroya gitme ihtiyacı duyulmuyor. Bu dönüşümde tiyatro tarafının bu ilişkiyi kurmamasının da payı var" diye konuştu.

ANA AKIM ZAYIFLIYOR

Bir ara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği de yapan Orhan Alkaya da tiyatronun 'hayatın aynası' lafına katılmadığını, tam tersi tiyatronun hayatı zorladığını dile getirdi. Alkaya, "Aslında konu başlığına 'tiyatronun aynasında değişim' desek daha iyi olurdu" dedi. Alkaya, son 7-8 yıldır özel tiyatroların kısıtlı imkanlarına rağmen kurum tiyatrolarından daha başarılı işlere imza atmaya başladığına dikkat çekerek, küçük tiyatroların kabul gördüğünü ve ana akımın tersine akım olduğunu söyledi. Alkaya, dünyadaki akımlardan da örnekler vererek, ana akımdaki zayıflamanın dikkat çekici olduğunu belirtti. Alkaya, basına yansıyan olayın tek kelimeyle 'korkunç' olduğunu sözlerine ekledi.

Genç akademisyen, şair Duygu Kankaytsın da konuşmasında 'Değişimin Aynası Tiyatro' konu başlığında değişim sözcüğünün kendisi için bugün ve şimdiyi karşıladığını belirterek, tiyatrodaki performans sanatına değindi. Kankaytsın da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması yönünde talimat verdiği iddialarına çok öfkelendiğini belirtti.