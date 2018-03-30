'Kadın, sanat ve Atatürk düşmanı bir Meclis Başkanı olarak..'

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Meclis Sohbetleri etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Anması’na ilişkin Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından sergilenen tiyatro oyununun, oyunun sergilenmesine son 1 saat kala kadın sanatçıların sahneye çıkarılmaması ve Atatürk siluetinin iptal edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Emir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28.03.2018 tarihinde, ‘Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu’ temasıyla gerçekleştirilen Meclis Sohbetleri etkinliğinde, 18 Mart Çanakkale Anması’na ilişkin bir tiyatro gösterisinin sergilendiğini ancak bu gösterinin son anda sansürlendiğini kaydetti. Tiyatro gösterisi için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yardım istendiği, talep edilen tiyatro sanatçılarının 26.03.2018 tarihinde Meclis’te provalara başladığını kaydeden CHP’li Emir, “Provaların ikinci gününde, (27.03.2018) askere evlatlarını, eşlerini gönderenlerin vedalaşma sahnelerinin, ‘kadınlar ve erkekler birbirlerine sarılmayacak’ denilerek oyundan çıkarıldığı dile getirilmektedir. Son gün yapılan provalarda ise (28.03.2018) oyunun başlamasına bir saat kala (saat 19:00) ‘kadınlar sahneye çıkmayacak’ kararı verilmiş, oyun tamamen değiştirilmiştir. Projektörden gösterilmesi planlanan Atatürk silueti de son anda iptal edilmiştir” dedi.

Son 1 saatte müdahale edildi!

Olayın ortaya çıkmasının ardından Meclis Başkanlığı’ndan, oyuna herhangi bir müdahalenin olmadığı ve planlandığı gibi kadınların sahnede değil salonun yan taraflarında seyircilerin içinde bulunduğuna ilişkin yapılan açıklamanın doğru olmadığını vurgulayan CHP’li Emir, prova görüntülerinde kadınların sahnede olduğunu kaydetti ve değişikliklerin son 1 saatte yaşandığını bildirdi. CHP’li Emir, İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yönlendirdi:

“-Oyunun tamamen değiştirilmesi ve kadın sanatçıların sahneye çıkmayacağı talimatını kim vermiştir?

-Askere evlatlarını, eşlerini gönderen vedalaşma sahneleri neden oyundan çıkarılmıştır? Dile getirilen “kadınlar ve erkekler birbirine sarılmayacak” iddiası doğru mudur? Bunun talimatını kim vermiştir?

-Oyun sırasında projektörden gösterilmesi planlanan Atatürk silueti neden son anda iptal edilmiştir?

-Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Devlet Tiyatrolarından gelen ekip toplantının başında 10 dakikalık gösteri yapmıştır. Salonun iki tarafında katılımcıların arasında yer alan kadın ve erkeklerden oluşan sanatçılar, ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale türküsünü seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Yapılan gösteri ve toplantılar kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” denmektedir. Bu açıklamadan anladığımız, oyunda hiçbir değişiklik yaşanmamış, planlandığı gibi icra edilmiştir. Provalarda da kadın sanatçılar sahnede değil de izleyicilerin yanında mı yer almaktaydı?

-Sizin ‘Meclis Başkanı’ sıfatıyla sergilediğiniz kadın, sanat ve Atatürk düşmanlığının bir benzerini Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliklerine hazırlık kapsamında sergilemiştir. Bartın’daki tüm okul ve kurumlara gönderdiği yazıda, Atatürk’ü sansürleme girişiminde bulunan Yaşar Demir isimli kişi ile düşünce dünyanızın ortak olduğu göz önüne alındığında Meclis’e personel olarak atanması yönünde herhangi bir girişiminiz olacak mı?

-Kadın, sanat ve Atatürk düşmanı bir Meclis Başkanı olarak istifa etmeyi düşünüyor musunuz?”