İYİ Parti'den sert açıklama: Haddini aşma

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray Fransa’ya Sert Çıktı.. AKP’yi Suriye’deki Gelişmeler Konusunda Bir Kez Daha Uyardı.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un içlerinde Türkiye’nin arananlar listesindeki PYD’li Salih Müslim’in ve Aysa Abdullah’ın da bulunduğu bir heyeti kabul etmesi üzerine İYİ Parti adına çok sert bir açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u son derece keskin ifadelerle eleştiren, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen dış politika konusunda ciddi uyarılar yaptı. Çıray Macron’un Salih Müslim’li heyeti kabulünün ABD Başkanı Trump’ın dün akşam saatlerinde 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin. Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık," demesinin hemen ardından gerçekleşmesinin son derece manidar olduğuna dikkat çekerek, bunun esasen “uzun süredir uç veren ve biraz olsun dış siyaseti takip edenler tarafından bile beklenen Fransa siyasetinin” ifşa olması olarak niteledi.

"İYİ PARTİ OLARAK MACRON’U KINIYOR VE HADDİNİ AŞMAMASI KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Aytun Çıray bu konuda şunları söyledi: “Bizim Afrin’e yönelik operasyonumuzu açıkça eleştirmekten kaçınmayan Emmanuel Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim ve Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı’nda kabul etti.

Üstelik eğer Fransız basınında çıkan haberler doğruysa Macron'un terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiği iddiaları var.

Biz İYİ Parti olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu tutumunu şiddetle kınıyoruz. Özellikle Türkiye ile bir terör örgütü olan YPG arasında arabuluculuk teklifi doğruysa, Macron’un haddini aşmış demektir. Ne zamandan beri devletlerle terör örgütleri arasında muhataplık ilişkileri kuruluyor? Bu kabul edilemez saygısız tutuma Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile en sert şekilde tepki verilmelidir.”

"ERDOĞAN ARTIK TÜRKİYE’NİN YÜKSEK ÇIKARLARINA UYGUN DAVRANMALI"

Aytun Çıray, Macron’a ve Türk Dışişleri Bakanlığına yönelik bu uyarılardan sonra sözü iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanının bedeli ağır politikalarına getirdi şunları ifade etti: “İktidarını ilk seçimde kaybedecek olan AKP’yi ve Sayın Erdoğan’ı İYİ Parti olarak bir kez daha, ülkemizin yüksek çıkarları ile uyarıyoruz: Trump'ın "Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin," yolundaki açıklamalarından kimse ne Amerika’nın ne de Rusya’nın meydanı boş bırakacağı sonucunu çıkarmasın!

Bu kararlardan ve gelişmelerden Rusya, İran ve Suriye, yani Şam'ın fayda görecektir. Buna karşılık bugüne kadar yaptığınız gibi uyarılarımızı dinlemeyip sözlerimize kulak vermediğiniz ve dış politikayı seçim aracı olarak görmeye devam etmeniz takdirde tek zarar gören ülke Türkiye olacaktır.

Dolayısıyla Fransa'nın devreye girmesinden Libya’nın akıbetini hatırlayıp sakın ola ki bundan faydalanırız diye düşünmeyin. Bunun futbol terimleriyle ancak "oyuncu değişikliği" olarak nitelendirilebileceğini aklınızda bulundurun.”

"DIŞ SİYASETİMİZİ İDEOLOJİK SAPLANTILARINIZLA RUSYA’YA BİLE REHİN HALE GETİRDİNİZ"

Çıray böyle yapılmadığı takdirde bunun çok ağır sonuçları olacağına dikkat çektikten sonra meselenin Rusya’yla olan boyutuna da şöyle dikkat çekti:

“Rusya’yla hergün "iş" konuşuyorsunuz! Nükleer enerji fabrikasını zararına Rusya’ya verdiniz. Türk akımı sorgusuz verdiniz. S-400'leri aldınız. Düşürdüğünüz Rus uçağı için özür dilediniz. Ama yine de Lavrov, dün “YPG olmadan Suriye olmaz,” dedi. Bu kadar ticaretten sonra bu neyin nesi?

Ne yazık ki ideolojik saplantılarınız, öğrenilmiş cehaletiniz nedeni ile Türkiye’yi bir makasın içine soktunuz. Dış siyasetimiz Mahmut Nedim Paşadan beri ilk defa bu derecede rehin aldı.

2015 yılının Kasım ayında sizi uyarmış ve “Bilgi kirliliklerini temizler, lâf kalabalıklarını ayıklarsak göreceğiz ki ABD ve Rusya tarafından bölgesel paylaşım tamamlanmıştır.

Şam Halep’e kadar Esat’da kaldı; ABD buradan çekilecek. Rusya’yı Çin’den ayırıyor ve bunun için Akdeniz kapısı yani Lazkiye Tartus Ruslara düşmüş görünüyor. “

"AKP’NİN SURİYE POLİTİKALARI YÜZÜNDEN HATAY RİSK ALTINDA"

Çıray Türk Dış politikasının iki yüzyıllık tecrübelerine dayalı bu uyarılarının dikkate alınmadığınn altını çizerek, bunun çok ağır sonuçları olabileceğini vurguladı ve “AKP’nin yanlış politikaları yüzünden Hatay bölgesi riske edilmiştir. “ diyerek şöyle devam etti: “AKP bir bakacak pantolonu düşmüş,” demiştim. O gün dinlemediniz! Bugün bir adım ileri gidiyorum. Diyorum ki İYİ Parti olarak biz Meral Akşener Cumhurbaşkanlığında iktidarı devralıncaya kadar lütfen bize artık kulak verin! Güzel ülkemizde daha fazla zarar vermeyin.

Meclis sabaha kadar çalıştırıp adrese, fotoğrafa endeksli kanunlar geçireceğinize gelişmeler hakkında muhalefeti bilgilendirin.

"KDV’ Yİ MADEM İADE EDEMEYECEKTİNİZ, NEDEN MİLLETİ HEVESLENDİRDİNİZ.."

Çıray açıklamasının son bölümünde iktidarın KDV iadesi ile ilgili yasal düzenlemeyi aniden geri çekmesine temas ederek, bunu tutumu şiddetle eleştirdi:

“Tüm teşebbüs erbabı devreden KDV iadesi ile ilgili düzenlemeyi beklerken, birdenbire önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda verilen önergeyle tasarıdan geri çektiniz. Madem paranız yok hangi akılla, hesapla bunu Bütçe Kanununa koydunuz milleti heveslendirdiniz. Bakalım Saray Koalisyonu’nun ortakları olarak bunu nasıl izah edeceksiniz.