Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşım

İddiaya göre eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir Twitter hesabından paylaşılan video retweet edildi.. Olay sosyal medyayı salladı.