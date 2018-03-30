Bekir Bozdağ: Teröristlerle Türkiye'ye saldıranlar Türkiye'nin hedefi olur. Terör örgütlerine dost olan Türkiye'nin dostluğunu kaybeder.
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30 Mart 2018 10:47
Hükümetten Fransa'ya sert tepki: Hedef olur
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Fransa'ya YPG tepkisi.
Bekir Bozdağ: Teröristlerle Türkiye'ye saldıranlar Türkiye'nin hedefi olur. Terör örgütlerine dost olan Türkiye'nin dostluğunu kaybeder.
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