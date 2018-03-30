CHP'li Gök'ten Tuna'ya eleştiri

Gök'ün konuya ilişkin açıklaması ve soru önergesi şöyle;

6 Kasım 2017 tarihinde göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, 14 Ocak 2018 tarihinde Ankara’nın imar politikalarının ranta dayalı olmayacağını ifade etmiş: “Ben öyle yeni emsal artışı falan veremem. Böyle emsal de öldü.” Şeklinde bir beyanat vermiştir.

12 Şubat 2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Mamak İlçesi, Kıbrıs Mahallesi, Güvercinlik Devlet Ormanı hattında emsal değerlerinin 0.40 ve 0.75 ten 1.5 seviyesine çıkarmış, Mustafa Tuna sözlerinin üzerinden 1 ay geçmeden kendi kendini yalanlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ranta dayalı uygulamalarının sona erdirilmemesi hususunda kamuoyunun endişesi gün geçtikte artmaktadır.

1. Sözü geçen emsal değerleri hangi gerekçelerle yükseltilmiştir?

2. Emsal değerlerinin yükseltilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi kararı beklenen projeleri açıklar mısınız?

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın halka verdiği sözleri tutmamasını etik buluyor musunuz?