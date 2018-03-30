Elektrik kesintileri Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik kesintileri ile ilgili Meclis araştırması istedi.

Tanrıkulu'nun Meclis araştırması için yaptığı açıklama şöyle;

AKP Hükümetleri döneminde Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin elektrik altyapısına yeterince önem verilmemiştir. Uygulanan enerji politikaları sebebiyle bölge halkı her geçen gün artan bir şekilde, sağlıklı enerjiye ulaşım problemi yaşamaktadır.

Enerji kaynakları ve üretimi açısından bu kadar zengin olan bir bölgede, sağlıklı ve kaliteli enerji kullanımı konusunda bu kadar ciddi sıkıntılar yaşanması ve kaçak elektriğin gerekçe olarak gösterilmesi kabul edilemez olup, başta Mardin ve İlçeleri olmak üzere vatandaşlarımızın 17 Mart 2018 tarihinden itibaren yaklaşık 12 gündür elektrik kesintisine maruz kaldıkları unutulmamalıdır.

Mardin’de özellikle Kızıltepe İlçesi başta olmak üzere, bölgedeki mahallelere enerji sağlayan trafo binasına gelerek elektriklerin kesilmek istenmesi ile gerilim yaşanmış, ayrıca görevlilere tepki gösteren çiftçiler, tarlada ürünlerini sulayamadıklarını, kesintinin devam etmesi halinde ürünlerin tarlada kuruyacağını ve bütün bir yıl verdikleri emeğin heba olacağını ifade etmektedirler.

AKP Hükümeti’nin başta Mardin ve ilçeleri olmak üzere bölgedeki çiftçilerin elektrik sorununa kayıtsız kalması ve sorunu kaçak elektriğe bağlaması kabul edilebilir değildir. Çiftçilerin elektrikleri kesilerek ekmekleri ile oynanmakta ve geçim kaynakları ellerinden alınmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu'daki çiftçilerin elektrik girdi maliyet sorununu çözemeyen AKP Hükümeti’nin, kalkınmayı ve istihdamı sağlaması olanaklı değildir. AKP Hükümeti bölgedeki çiftçilerin giderlerinin azaltılması için hiçbir çalışma yapmamıştır.

Bölgedeki çiftçilerin elektriklerinin kesilmesi sorununda, AKP Hükümetinin birincil sorumluluğu girdi maliyetlerini düşürme, çiftçilere ucuz elektrik sağlama imkan ve yollarının araştırılması olmalıdır. AKP Hükümeti ise, elektrik kesintilerini kaçak elektrik kullanıma bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sık sık tekrarlanan elektrik kesintilerini, kaçak elektrik kullanım oranlarına bağlayarak açıklama, bölgesel ve etnik bir ayrımcılık politikasının bir yansımasıdır. Bölge insanının kaçak elektrik kullandığı iddiaları ile vatandaşların töhmet altında bırakılması, AKP Hükümetinin de bu politikada ısrarcı olması doğru değildir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik kesintileri, kayıp-kaçak tüketimlerin, alt yapı sorunlarının, çiftçilerin elektrik girdi maliyet sorunlarının nedenlerinin, çözüm önerilerinin ve alınması gereken tedbirlerin TBMM tarafından araştırılması önem arz etmektedir.