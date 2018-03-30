CHP'li Basmacı'dan Kahraman'a istifa çağrısı

CHP'li Basmacı, TBMM'de “Çanakkale Anması” etkinliği için yapılması planlanan tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmaları engelleyen Meclis Başkanı Kahraman’ın aynı zamana sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Melike Basmacı, “Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Mecliste oynanacak tiyatro gösterisinde kadınları oynatmak istememesi, bir köşede bekletmesi biz kadınları toplumda yok saymak, izlerini silmek, evlerine kapatmak istediğini göstermektedir. Ulu Önder Atatürk’ün Kurduğu Ülkedemde, Meclisimde Kimse kadınlarımızı siyasetten, sanattan, bilimden sahneden uzaklaştıramaz ben inanıyorum ki Kadınlarımızın ve halkımızın bilinç ve değer yargıları Kahraman ve bu zihniyette olanları siyaset sahnesinden süpürecektir.” Dedi.

Sözlerine şu sözlerle devam eden Basmacı;” Atatürk’ün Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın zihniyetinden kadınlarımızı geri plana atmak, evlerine kapatmak isteyen zihniyetle ne yazık ki baş başayız. Bir kadın olarak Kadınlara Laikliğe Atatürk ve değerlerine Düşman tavırlar Sergileyen Kahramanı istifaya davet ediyorum.” Dedi.

KADINLAR HER YERDE VAR OLACAKTIR

Basmacı Kadınların Afrin’ de terörist peşinde, kadınlar ticarette, kadınlar siyasette, kadınlar sokakta kadınların her yerde olduğunun altını çizerken. “Bizi itmek istediğiniz karanlığa teslim olmayacağız, Cumhuriyetimizin meclisinde İsmail kahraman ve Zihniyetlerini görmek istemiyoruz.” dedi.