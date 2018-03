Kılıçdaroğlu'ndan o kampanyaya videolu destek

Bireysel silahlanmaya karşı 1 milyon imzayı hedefleyen kampanyaya video mesajıyla destek veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, mesajında “Silahlanmaya hep birlikte karşı çıkalım. Masum insanların silahlı kişiler tarafından öldürülmesine karşı çıkalım. Silahlanmaya karşı çıkmak intiharlara karşı çıkmaktır. Silahlanmaya karşı çıkmak barışı kucaklamaktır.” dedi.



CHP’li Mehmet Tüm’ün silahlanma mağduru ailelerle başlattığı kampanyaya katılanların sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek şunları söyledi: “Bireysel silahlanmaya karşı toplumda ciddi bir endişe olduğunu görüyoruz. Kampanyamızın başladığı günden bu yana toplumun hemen her kesiminden destek mesajları aldık. İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları da aynı şekilde destek veriyor. Şimdilik sayımız az ancak toplumda farkındalığın her geçen gün arttığını görüyoruz. Kampanyanın ardından hem kamuoyu yaratmak, hem farkındalığı artırmak, hem de hükûmeti silahlanmayı kontrol altına alması için zorlamak amacıyla kitlesel eylem yapmayı düşünüyoruz. Bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması ve azalması sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin veya mağdur ailelerin değil, hepimizin ortak isteği ve talebi olmalıdır. İnsanları bize destek vermeye ve ölümlere dur demeye çağırıyoruz. Kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşlarımız sosyal medyada #Silahlanmaya1MilyonKereHayır etiketiyle paylaşımlarını yapabilir ve change.org’dan imza kampanyasına katılabilir.”

Kampanyaya katılmak için: https://www.change.org/p/bireysel-silahlanmaya-kar%C5%9F%C4%B1-1-milyon-imza